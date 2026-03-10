Второй сезон сериала «Ван Пис» вышел на Netflix

Сегодня на Netflix состоялся релиз второго сезона сериала «Ван Пис» по одноимённой популярной манге. Все восемь серий уже доступны с субтитрами на русском языке.

«Ван Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Второй сезон посвящён путешествию героев по опасному течению Гранд Лайн — персонажей ждут в том числе заснеженные вершины, новые знакомства, испытания и прочее.

Первый сезон сериала вышел на Netflix в 2023 году и собрал восторженные отзывы зрителей и критиков. Продолжение проекта по мотивам культового аниме выйдет 10 марта.