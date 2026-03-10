Александр Зацепин: история главных киношлягеров композитора

10 марта народному артисту России, Герою Труда РФ композитору Александру Зацепину исполняется 100 лет. Он написал множество шлягеров, сотрудничал с ведущими поэтами, а постоянным соавтором Зацепина был поэт Леонид Дербенёв. Музыка композитора звучит более чем в 100 кино- и телепроектах. В честь юбилея композитора RT вспоминает главные хиты Зацепина, которые стали неотъемлемой частью фильмов «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Земля Санникова», «Иван Васильевич меняет профессию» и «31 июня».

Советский и российский композитор Александр Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске в семье хирурга и учительницы. Он с детства увлекался музыкой, а в школьные годы даже создал свой небольшой джаз-оркестр.

В 1956 году Зацепин окончил Алма-Атинскую консерваторию по классам фортепиано и композиции. Некоторое время он работал на киностудии «Казахфильм», а затем переехал в Москву, где познакомился с режиссёром Леонидом Гайдаем. В 1965 году на экраны вышел фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» с музыкой Зацепина, которая сразу завоевала сердца зрителей.

В дальнейшем композитор вместе с поэтом Леонидом Дербенёвым написал десятки песен для картин Гайдая. Всего их творческий союз создал около ста композиций, большинство из которых стали хитами. Многие из них исполняли известные российские артисты: Андрей Миронов, Аида Ведищева, Олег Даль, Иосиф Кобзон, Валерий Золотухин и другие.

К вековому юбилею композитора RT вспоминает его главные шлягеры.

«Песенка о медведях»

Пригласив к сотрудничеству композитора Александра Зацепина и поэта Леонида Дербенёва, Гайдай требовал написать народный хит для ленты «Кавказская пленница». Работа шла непросто, «Песенку о медведях» переделывали десятки раз, на суд Гайдая авторы представили несколько вариантов. Режиссёр отозвался о работе в целом положительно, но всё же остался недоволен и даже думал отказаться от услуг тандема.

Тем не менее за музыку Зацепина вступились Иван Пырьев, руководивший вторым творческим объединением «Мосфильма», а также трио актёров: Юрий Никулин, Георгий Вицин и Евгений Моргунов.

Режиссёр также сомневался в исполнении. Песню записала актриса Наталья Варлей, но в итоге Гадай выбрал Аиду Ведищеву.

«Песенка о медведях» стала популярной отдельно от фильма — и даже раньше него. Зацепин отправил запись на радиостанции, и она тут же полюбилась множеству слушателей. На дискотеках под неё танцевали модный в то время твист.

«Остров невезения»

Песня «Остров невезения» в фильме «Бриллиантовая рука» появилась по настоянию Леонида Дербенёва. Это был редкий случай, когда сначала был написан текст и только потом композитор сочинил мелодию.

Зацепин с готовностью поддержал соавтора. Увидев текст, он тут же придумал музыку, записал аранжировку на магнитофон и представил композицию Леониду Гайдаю. Песня должна была прозвучать как отдельный номер в кадре вместо диалога Андрея Миронова с Юрием Никулиным.

Миронов боялся петь, поскольку был невысокого мнения о своих вокальных возможностях, но достойно справился с задачей и даже добавил джазовую импровизацию в конце. Гайдаю показали песню, которую Миронов исполнил под готовую фонограмму. Дома артист репетировал танец и придумал несколько актёрских находок: например, «Ба-ба-ба-ба!» и «На лицо узасные». Увидев почти готовый номер, Гайдай согласился переснять сцену на палубе, включив в неё исполнение песни и танец Миронова.

«Есть только миг»

Судьба песни «Есть только миг», как и самого фильма «Земля Санникова», где она прозвучала, была витиеватой. Александр Зацепин написал композицию к оперетте «Золотые ключи», а в фильме предполагалось использовать песни Владимира Высоцкого, приглашённого на главную роль. Однако вместо него утвердили Олега Даля, поэтому понадобилась другая музыка. За дело взялся Зацепин, и в фильме появилась песня из оперетты.

Проникновенная мелодия понравилась режиссёрам ленты «Земля Санникова» Альберту С. Мкртчяну и Леониду Попову. Постоянный соавтор Зацепина Леонид Дербенёв переписал текст песни. Так родился хит «Есть только миг».

Но во время озвучивания Даль спеть не смог: после съёмочного периода он был не в форме и коллег не устроил его вокал. Положение спас Олег Анофриев. В его исполнении песня стала настолько популярна, что впоследствии даже надоела артисту.

«Разговор со счастьем»

Песню Жоржа Милославского — авантюриста из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» — Зацепин и Дербенёв написали без особого труда. Предполагалось, что у композиции будет древнерусский колорит, но Леонид Гайдай сделал ставку на современную музыку.

Задорная мелодия задавала настроение сцены, и видеоряд решили снять в соответствующей обстановке. Артисты, включая Леонида Куравлёва, много импровизировали и шутили. В этой же сцене звучит фраза Юрия Яковлева «Танцуют все!», которая ушла в народ.

А вот вокал был записан отдельно, причём пел не Куравлёв, а Валерий Золотухин.

«Ищу тебя» («Всегда быть рядом не могут люди»)

Композиция Зацепина на стихи Дербенёва «Ищу тебя» украсила фантастический фильм-мюзикл Леонида Квинихидзе «31 июня» по одноимённой пьесе Джона Пристли.

Главную роль в картине должна была исполнить Алла Пугачёва, однако ранее она поссорилась с Зацепиным, работая над фильмом «Женщина, которая поёт». Пугачёва предложила включить в музыкальное сопровождение песни некоего Бориса Горбоноса. Узнав, что это была сама певица, композитор разорвал сотрудничество.

В фильме «31 июня» снималась балерина Наталья Трубникова, которая не пела. Подходящий голос Александр Зацепин нашёл в ужгородском ансамбле «Музыка»: это была Татьяна Анциферова. Песня стала её визитной карточкой и всесоюзным хитом.

Премьера картины состоялась на телевидении в новогоднюю ночь с 31 декабря 1978 года на 1 января 1979 года. Однако позже фильм запретили к показу из-за того, что артист Большого театра Александр Годунов, который играл центральную роль, во время гастролей театра в США попросил там политического убежища. Запрет на показ ленты сняли только спустя семь лет.