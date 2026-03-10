Канадский режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал будущем вселенной «Аватара». Постановщик уверен, что он сможет продолжит сагу, несмотря на падающие кассовые сборы. Третья часть с подзаголовком «Пламя и пепел» собрала в прокате $ 1,48 млрд — куда меньше первого ($ 2,9 млрд) и второго фильмов ($ 2,3 млрд).

Кэмерон отметил, что в Disney ещё не дали зелёный свет на четвёртый фильм, однако режиссёр уже продумывает способы по уменьшению затрат на производство новых картин.

Безусловно, мы продолжим вселенную «Аватара». Чтобы вам было понятно: мы ещё не приняли решения о продолжении. Но если мы это сделаем — это очень вероятно, но не на 100% — мы обязательно извлечём уроки из всех трёх фильмов.

Ранее Джеймс Кэмерон планировал снять ещё две части серии: «Аватар 4» выпустят в 2029 году, «Аватар 5» — в 2031 году. У постановщика уже готов сценарий обеих лент, события которых должны развернуться в том числе и на Земле.