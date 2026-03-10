Какие сериалы выходят на экран в марте

Долгожданный третий сезон ретросериала об аферисте, исполняющем женские мечты - "Казанова. Возвращение" выходит в эти дни на Первом канале.

По сюжету, отработав три года на Севере и накопив деньги, Игорь Апрельцев (Антон Хабаров) намерен отдать их Полине и дочери, начать новую жизнь и окончательно оставить свое прошлое. Но едва привлекательный и импозантный герой выходит из аэровокзала, как становится жертвой другой, более молодой и смелой аферистки - Леры (Марина Ворожищева).

Ее дерзкая кража не только лишает Казанову всех средств, но и пробуждает в нем забытый азарт. Погоня за Лерой приводит к неожиданному союзу: вместе они отправляются в долгое путешествие по СССР, где каждая афера становится новой историей, новой маской и новым испытанием. И это напоминает классические фильмы о мошенниках и аферистах - как российские, так и зарубежные.

Восемь новых серий сохраняют формат проекта - каждая история строится вокруг судьбы женщины, чья жизнь меняется после встречи с Казановой. Экранная география сезона охватывает Магадан, Мурманск, Уфу, Кисловодск, Куйбышев, Выборг, Минск, Ленинград, Талдом, Пятигорск и Москву. Эти места становятся фоном для восьми самостоятельных новелл, в каждой из которых Казанова и его партнерша Лера проверяют свои таланты в новых аферах.

Среди главных женских историй сезона - Эльвира (Анна Котова), энергичная чиновница из Уфы, мечтающая вырваться из несчастливого брака и отправиться в северную экспедицию; Людмила Звонарева (Елена Лядова), чиновница из Госплана, скрывающая неуверенность за дорогими нарядами; Александра Верко (Анастасия Имамова), честная и сильная председатель колхоза из Кисловодска; Люда Беркутова (Элизабет Дамскер), наивная девушка из Выборга, мечтающая о кино.