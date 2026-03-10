Возвращение Джеки Чана. На экраны выходит брутальный боевик «Охота за тенью»

Легенде девяностых, герою гонконгских боевиков класса "Час пик" или "Великолепный", чье искусство кулачного боя приравнивали к хореографическому, Джеки Чану сейчас за семьдесят. После серии малоудачных комедий он снова в форме в фильме Ларри Яна "Охота за тенью".

© Российская Газета

Как и следовало ожидать, Чан здесь в роли ветерана, удалившегося на покой и мирно выгуливающего компанию разношерстных собак, но в нужную минуту востребованного и преподающего молодежи искусство настоящего полицейского сыска. Фильм начинается обширным прологом, где команда молодых продвинутых копов, вооруженных ультрасовременными компьютерами с искусственным интеллектом, пытается выследить банду грабителей - под водительством опытного неуловимого вора по кличке Тень (как всегда, выразительный Тони Ка Фай Люн) они проворачивают кражу пароля от криптовалютного счета на много миллиардов долларов. ИИ следствию помогает мало: система слежки фантазирует то, чего на самом деле нет, - и Тень со своей бандой легко уходят от преследователей (надо видеть, как артистично и весело подает фильм перемены их обличья). Провалившись, полицейские вынуждены обратиться к "старой гвардии" в лице своего отставного коллеги Вонга - его и играет Джеки Чан. Надо сказать, эта тема ограниченности возможностей новейших технологий, которым вряд ли стоит доверяться, и надежности "старых дедовских способов" не случайно все чаще возникает в кино и в литературе; в этой картине она становится стартовым толчком.

Драматизм ситуации умножен тем, что среди копов-мужчин затесалась девушка Хэ (Чжан Цзыфэнь), по виртуозности прыжка и кулачного боя способная каждому из них дать сто очков вперед, и это ее отца убил единственный за всю боевую карьеру Вонга его просчет. Убедившись в выдающихся бойцовских талантах девушки, Вонг именно ее возьмет в напарники и ей передаст свое искусство - тема эстафеты поколений станет в фильме одной из центральных.

Гонконгский боевик - совершенно особое зрелище, собирающее совершенно особых зрителей. По восприятию он действительно сродни балету, где судьба Одетты/Одиллии мало кого волнует, ибо всем известна, а в экзальтацию зал ввергает количество и отточенность фуэте. Так и здесь: следят не за ходом фабулы, а за траекторией клинка, высотой и смертоносностью прыжка, результативностью удара пятки в челюсть противника. Тот из зрителей, кого это заводит, сорвет свою порцию счастья, остальные могут заскучать.

Чтобы поселить в зале скуку, сюжет фильма "Охота за тенью" и взаимодействие персонажей достаточно запутаны и невнятны. Но этому помешают пластические искусства рекордно тренированных актеров и незаурядная изобретательность режиссера по монтажу, сумевшего сделать 71-летнего Джеки Чана по-молодому подвижным и виртуозным в снайперски точных бросках. Чрезмерно длинный 140-минутный боевик представляет собой почти непрерывный ураганный экшен с небольшими перерывами для того, чтобы координационный штаб за мониторами мог дать коллегам, работающим "в поле", очередные разъяснения и указания. К тому же действие развивается в Макао - на чрезвычайно выгодной для кино натуре, в азиатском Лас-Вегасе с его шикарными отелями-небоскребами и залихватскими мостами-автострадами. И есть большой динамичный эпизод, снятый на заоблачной вершине знаменитой Макао-тауэр. Герои устраивают поединки в довольно экзотичных местах наподобие прачечной самообслуживания с огромными, способными выстирать человека барабанами, или ресторана на чердаке, который обрушится при первом хорошем хуке.

Короче говоря, мы имеем дело с высокооктановым брутальным фильмом-аттракционом наподобие американских горок, предназначенным высекать у наиболее азартных зрителей тонны адреналина с минимальной интеллектуальной нагрузкой ("Долг полицейского не должен подавлять нашу сущность" - делает глубокомысленный вывод из произошедшего смышленая Хэ). Главный манок картины Джеки Чан, конечно, давно утратил победительное юношеское обаяние, но зато обрел солидные ухватки классика, готового передать эстафету новым звездам своего благородного, как рыцарские поединки, искусства. В этом ему идеально помогают монтаж, вихревые ритмы и лихой юмор режиссуры Ларри Яна. А чтобы фильм приобрел доступное европейцам звучание, написать эффектный саундтрек приглашен популярный французский композитор Николас Эррера. После большого перерыва гонконгский боевик возвращается на экраны в своей лучшей интернациональной форме.