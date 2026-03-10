Фильм «Дьявол носит Prada 2»: что известно о продолжении культовой картины

Информацию о сиквеле «Дьявол носит Prada» подтвердили официально: съемки начались в июне 2025 года, а премьера состоится через год. Двадцать лет назад фильм о стервозном главреде модного журнала и ее робкой ассистентке стал культовой историей о гламуре, одновременно его критикой и яркой рекламой. Теперь главные герои возвращаются: Мэрил Стрип снова надевает костюм от Prada, а Энн Хэтэуэй готовится к встрече с бывшим боссом. Появятся в продолжении и другие герои оригинала. «Лента.ру» рассказывает, что известно о фильме «Дьявол носит Prada 2», кто в нем сыграет и каким будет сюжет.

Главное о фильме

Оригинальное название: The Devil Wears Prada 2

Жанр: драма, комедия Страна: США

Режиссер: Дэвид Фрэнкел

Сценарист: Алин Брош МакКенна

Дата выхода: весна 2026 года

Будет ли премьера в РФ: неизвестно

В главных ролях: Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип, Эмили Блант, Стэнли Туччи

Дата выхода

Дату релиза фильма «Дьявол носит Prada 2» раскрыли в мае 2025 года.

Сиквел «Дьявол носит Prada» выйдет в прокат 1 мая 2026 года

В прокате фильм будет соседствовать с картиной «Друзья-животные» (Animal Friends), где снимаются Райан Рейнольдс и Джейсон Момоа. Первоначально в эту же дату должны были выйти «Мстители: Судный день», но позднее премьеру Marvel сдвинули на 18 декабря.

Трейлер

Первый тизер-трейлер к фильму «Дьявол носит Prada 2» опубликовали в ноябре 2025 года.

Полноценный трейлер картины появился на YouTube-канале 20th Century Studios в феврале 2026-го.

Сюжет

О чем был «Дьявол носит Prada»

Андреа Сакс, Энди (Энн Хэтэуэй) — молодая журналистка, которая переезжает в Нью-Йорк и устраивается в глянцевый журнал «Подиум» (в оригинале Runway) младшей ассистенткой главреда Миранды Пристли (Мэрил Стрип). Она ничего не знает о мире гламура, но надеется найти связи и продвинуться в журналистике.

Работа в «Подиуме» напоминает ад: никакого понятия о work-life balance, невыполнимые задания, постоянные придирки Пристли — того самого «дьявола в Prada». Энди приходится терпеть высокомерие коллег, критику своего стиля и постоянное давление. Но благодаря своей прилежности она постепенно добивается успеха и даже становится любимицей Миранды вместо Эмили (Эмили Блант) — старшей ассистентки главреда, которая мучает себя изнурительными диетами. При этом страдают отношения Энди: возлюбленному не нравится ее новая, более гламурная версия, которая отказывается от жирной пищи и абсолютно все свое время проводит на работе. Они расстаются.

Развязка наступает на неделе моды в Париже. Энди узнает о корпоративной интриге против Пристли — ее хотят сместить с поста главреда — и предупреждает об этом начальницу. Но оказывается, что та в курсе и приняла меры, при этом пожертвовав карьерой креативного директора Найджела (Стенли Туччи) — он единственный был добр к Энди и помогал ей.

Пристли открывает Энди глаза на жестокость светского мира. Вернувшись в Нью-Йорк, та увольняется и устраивается репортером в местную газету. Бывшие коллеги всем своим видом показывают, что она их разочаровала. Вот только Пристли дает ей высокую рекомендацию на новое место работы, а Эмили говорит новой младшей ассистентке, что та заняла место очень компетентной сотрудницы.

О чем будет сиквел

По данным Variety, в сиквеле Миранда Пристли «продолжает свою карьеру в условиях упадка традиционного журнального бизнеса». Ей предстоит столкнуться с персонажем Эмили Блант — теперь она руководит компанией, которая крайне нужна Пристли.

Другие подробности сюжета неизвестны. Можно предположить, что фильм станет экранизацией второй части книжного цикла «Месть носит Prada». Она рассказывает о том, как 30-летняя Энди Сакс готовится выйти замуж за Макса Харрисона — красавца, любимца светского общества и самого завидного жениха Нью-Йорка.

С событий первой книги прошло 10 лет. Энди работает редактором глянцевого журнала, но избегает любого общения со своей бывшей начальницей Мирандой Пристли и даже видит ее в кошмарных снах. Зато Энди объединяется со своей бывшей напарницей из «Подиума» Эмили, чтобы создать элитный журнал о свадьбах под названием The Plunge. Героини, которые соперничали в первой части, становятся лучшими подругами.

Журнал настолько успешен, что Миранда Пристли решает выкупить его. Идея нравится Эмили, а вот Энди не хочет снова работать на начальницу-дьявола. Эта линия сюжета посвящена тому, как Энди и Эмили сталкиваются с адвокатами Пристли и пытаются решить судьбу своего бизнеса.

В центре второстепенной линии сюжета — свадьба и замужняя жизнь Энди. Она ждет ребенка, пытается наладить отношения со свекровью, подозревает мужа в неверности и испытывает влечение к бывшему парню.

Производство

Оригинальный фильм вышел в 2006 году и был экранизацией одноименного романа Лорен Вайсбергер 2003 года. Фильм и книга рассказывали о выпускнице университета, которая устраивается работать в глянцевый журнал и вынуждена терпеть выходки его главного редактора Миранды Пристли. История критиковала светскую жизнь и модную элиту Манхэттена, поэтому в конце концов главная героиня выбрала не престижную карьеру, а спокойную жизнь.

Спустя 10 лет писательница выпустила следующую книгу этого цикла — «Месть носит Prada». А в 2018-м вышла третья часть «Ложь, латте и легинсы» (оригинальное название — When Life Gives You Lululemons).

Фильм по первой книге стал хитом и обрел культовый статус. Сейчас это одна из самых известных историй о мире глянца, а в 2025 году по ней поставили Элтон Джон. В персонаже Мэрил Стрип Анной Винтур, бывшим главным редактором американской версии модного журнала Vogue. Лорен Вайсбергер работала ее помощницей после окончания колледжа.

Над гардеробом героев фильма Патриции Филд — стилистки «Секса в большом городе».

1 млн долларов общая стоимость одежды, украшений и сумочек, задействованных в съемках первой части фильма «Дьявол носит Prada»

Слухи о сиквеле фильма обсуждали уже давно, но подтвердили их только в июле 2024 года. Тогда же стало известно, что над проектом работает сценаристка Алин Брош МакКенна, которая адаптировала роман Вайсбергер для оригинального фильма.

Disney объявила о начале производства сиквела в конце июня 2025 года. Вскоре компания подтвердила, что к своим ролям вернутся главные актеры из первой части Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант.

Энн Хэтэуэй отметила начало съемок на видео в TikTok, где она появилась в том самом «мешковатом голубом свитере», которому посвящена одна из самых известных цитат Миранды Пристли.

Актерский состав

Энн Хэтэуэй («Интерстеллар», «Темный рыцарь: Возрождение легенды») — Энди Сакс, талантливая журналистка и бывшая ассистентка главреда «Подиума».

Мэрил Стрип («Выбор Софи», «Мамма MIA!») — Миранда Пристли, главный редактор «Подиума», влиятельного журнала о моде. Требовательна, невыносима, ее стиль руководства — на грани эмоционального насилия. Выглядит как икона стиля: с белоснежными волосами и тщательно уложенной стрижкой пикси, которая стала отличительной чертой персонажа.

Эмили Блант («Оппенгеймер», «Тихое место») — Эмили, бывшая старшая помощница Пристли, напарница и соперница Энди в первом фильме.

Стэнли Туччи («Конклав», «Милые кости») — Найджел, бывший креативный директор «Подиума» и правая рука Пристли. Вероятно, во втором фильме у него будет новая должность, ведь старую он потерял в финале оригинала.

Кеннет Брана («Гарри Поттер и Тайная комната», «Довод») — муж Миранды Пристли. По первому фильму известно, что у Миранды есть дочери, но уже там она начала разводиться со вторым мужем, который появлялся на экране эпизодически. В книжном цикле Миранда трижды выходила замуж — неизвестно, какого из этих персонажей сыграет Кеннет Брана;

Патрик Браммелл («Блуи») — новый возлюбленный Энди;

Трейси Томс («Доказательство смерти») — Лили, подруга Энди из первого фильма;

Тибор Фельдман («Зачарованная») — Ирв Равиц, руководитель издательства Elias-Clark. Именно он пытался лишить Миранду ее должности в первом фильме.

В актерском составе также заявлены Джастин Теру («Оставленные»), Люси Лью («Ангелы Чарли»), Симон Эшли («Бриджертоны») и Б.Дж. Новак («Офис»). Их роли пока неизвестны.

Зато уже понятно, что в фильме не появится Нейт — возлюбленный Энди, которого сыграл Эдриан Гренье, звезда сериала «Антураж». С годами поклонники первого фильма начали воспринимать его персонажа и друзей Энди как злодеев из-за того, что они не поддерживали карьеру и амбиции героини.

Похожие фильмы и сериалы