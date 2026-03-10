Компания режиссера «Бэтмена» снимет фильм про встречу Сталина и Черчилля в 1942 году

Кинокомпания 6th & Idaho американского режиссёра Мэтта Ривза («Бэтмен») начала разработку фильма про Вторую мировую войну. Будущая лента расскажет историю Московской конференции 1942 года, где встретились Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль для обсуждения сотрудничества для победы над гитлеровской Германией.

Сценаристом будущего фильма выступит Саймон Себаг Монтефиоре, историк и автор книги «Молодой Сталин».

Этот фильм — кульминация бесконечного интереса к Сталину, а сценарий рассказывает внутреннюю историю его встречи с Черчиллем, когда судьба всего мира висит на волоске. Сегодня мы говорим о сильных лидерах, обладающих полным контролем. Сталин и Черчилль — самые сильные лидеры в истории, которые объединяются, когда мир разрывается на части. Это портрет двух мужчин и портрет их власти.

У будущего фильма пока нет даты релиза, актёрского состава и режиссёра. Судя по всему, премьера ленты состоится не раньше второй половины 2027 года.