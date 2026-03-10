Кинопроекты принца Гарри и Меган Маркл для Netflix стали провалом

Принц Гарри и Меган Маркл не смогли успешно реализовать ни один из своих кинопроектов. Об этом сообщает Page Six.

Стало известно о провале сразу двух проектов принца и его жены, которые находятся в разработке на стриминговом гиганте Netflix. Почти за три года работы над экранизацией бестселлера Кэрли Форчун «Встреть меня у озера», где Гарри и Меган выступили продюсерами, у картины так и не появилось ни режиссера, ни актерского состава. В подвешенном состоянии находится и адаптация книги Жасмин Гильори «Свидание на свадьбу». Голливудские источники называют трехлетний срок для подобных фильмов знаком провала.

Даже новый документальный фильм принца Гарри и Меган Маркл «Королева печенья», получивший хорошие отзывы на фестивале Sundance, до сих пор не куплен ни одним дистрибьютором. Кулинарное шоу Меган «С любовью, Меган» также закрыли после второго сезона из-за падающих рейтингов. На этом фоне будущее их эксклюзивного контракта со стримингом, по которому они получают многомиллионные отчисления, остается под вопросом. Представители пары, однако, уверяют, что отношения с Netflix остаются «позитивными и конструктивными».

Ранее сообщалось, что сотрудникам стримингового сервиса Netflix начали раздавать накопленные запасы товаров бренда As Ever бесплатно. В подсобных помещениях офиса Netflix в Лос-Анджелесе хранится огромное количество нераспроданной продукции бренда герцогини Сассекской Меган Маркл, включая джем, свечи и вино.