От «Морозко» до хромакея: как проходят экскурсии на Киностудии Горького

На Киностудии Горького, подведомственной столичному Департаменту культуры, регулярно проходят экскурсии для всей семьи. На выбор представлено 13 программ в разных форматах.

© Mos.ru

Костюмы и творческие мастер-классы

Посетителей ждут познавательные квесты, раскрывающие тайны кинопроизводства, экскурсии с редкими архивными материалами и кадрами со съемок фильмов, тематические маршруты, а также аудиопроменады.

Создание каждой экскурсии начинается с утверждения идеи. Затем методист разрабатывает маршрут, определяет точки остановок группы и выстраивает программу с учетом возрастных критериев.

Среди новых направлений — совмещение экскурсии с творческими мастер-классами. Так, в рамках программы «Королевство сказочных костюмов» участники не только знакомятся с секретами пошивочного цеха, но и сами пробуют себя в роли художника по костюмам, создавая наряды с помощью лент, бисера, кружев и цветной бумаги. Экскурсия проходит на постоянной основе по предварительной записи по телефону: +7 (499) 181-03-59 или по почте: excursions@gorky-film.ru.

Каждый маршрут начинается с рассказа об истории киностудии. На экскурсии «Ход времени: от киноателье “Русь” до Киностудии Горького» гости прогуляются по легендарным коридорам, заглянут в просмотровый зал, где утверждала фильмы комиссия Госкино СССР, увидят студию с хромакеем и изучат экспонаты: альбомы фотопроб, режиссерские сценарии и фотографии со съемок. Посетителям также показывают костюмы из картин киностудии, среди которых «Юность Петра», «Герой нашего времени», «Анна на шее» и «Морозко». Экскурсия проходит на постоянной основе по предварительной записи по телефону: +7 (499) 181-03-59 или по почте: excursions@gorky-film.ru.

В хорошую погоду экскурсионные группы выходят к «Аллее звезд» у здания киностудии, где расположены уличные стенды с киноафишами. В сквере у киностудии также расположен памятник создателям «Семнадцати мгновений весны». Скульптурная композиция изображает писателя и сценариста Юлиана Семенова, режиссера Татьяну Лиознову и исполнителя главной роли Вячеслава Тихонова.

«Группы приходят разные. Кому-то интересно узнать больше о технике, кто-то с замиранием сердца слушает о художниках по костюмам. Экскурсантов старшего поколения часто интересуют судьбы Татьяны Лиозновой, Станислава Ростоцкого и Александра Роу. Но все без исключения хотят узнать о современном съемочном процессе, получить возможность оказаться по ту сторону экрана», — рассказала Наталья Егорова, экскурсовод.

Экскурсии для людей любого возраста

Программы можно подобрать не только по интересам, но и по возрасту. Для учеников младших классов разработана квест-экскурсия «Тайны киностудии! В поисках золотого льва». Юные гости могут узнать историю знаменитых режиссеров и актеров, увидеть сказочные костюмы и кинооборудование, разгадать ребусы и анаграммы, а также нарисовать кинотарелку. Экскурсии проходят по предварительной записипо телефону: +7 (499) 181-03-59 или по почте: excursions@gorky-film.ru.

Для старшеклассников и взрослых проходит экскурсия с творческим мастер-классом «Мастерская киноплаката». Гости не только прогуляются по легендарной киностудии, узнают о ее истории, знаменитых режиссерах и актерах, но и создадут киноафишу. Экскурсия проходит по предварительной записи по телефону: +7 (499) 181-03-59 или по почте: excursions@gorky-film.ru.

Новым форматом среди программ в этом году стал аудиопроменад — иммерсивная экскурсия «Ей покоряется кино». Гости могут гулять и слушать аудиоспектакль, посвященный жизни и творчеству Татьяны Лиозновой, легендарного режиссера картины «Семнадцать мгновений весны». Маршрут ведет к зданию Всесоюзного государственного института кинематографии, который режиссер окончила в 1949 году. Вернувшись на киностудию, гости посещают просмотровый зал и комнату киномеханика, знакомятся с фрагментами картины, костюмами и фотопробами актеров. Экскурсии проходят каждую субботу. Вход по билетам.

Ознакомиться с полным расписанием экскурсионных программ можно на сайте.

Киностудия Горького

Киностудия Горького — это старейшая киностудия столицы и одна из крупнейших в России. В этом году она отмечает свое 111-летие. В феврале Сергей Собянин открыл новые съемочные павильоны. В Валдайском проезде построили масштабный студийный комплекс, предназначенный для производства фильмов, сериалов, телевизионных передач, шоу и других проектов.

Киностудия выпустила более тысячи фильмов, среди которых «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Морозко», «…А зори здесь тихие», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Гостья из будущего», «Москва — Кассиопея», «Карнавал», «Вам и не снилось…», «Пираты ХХ века», «Три плюс два» и многие другие. Сегодня Киностудия Горького входит в масштабный московский кинокластер и возрождает собственное кинопроизводство. Продюсерский центр выпускает игровые и документальные фильмы, научно-популярные циклы и сериалы для молодежной и детско-семейной аудитории.

В состав киностудии входят две студийно-производственные площадки со всей необходимой для съемок инфраструктурой — историческая на улице Сергея Эйзенштейна и новый комплекс в Валдайском проезде. На их базе работают съемочные павильоны, аппаратные, просмотровые залы, павильон виртуального продакшена, комплекс костюма и реквизита, студии для создания цифрового контента, а также многофункциональный кинозал «Горький Холл». Для начинающих кинематографистов создали молодежное креативное пространство «Кинокампус Горького», для всех интересующихся миром кино проходят экскурсии. Кроме того, киностудия проводит фестивали, выставки и профессиональные мероприятия для кинематографистов.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входит кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».