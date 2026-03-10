Стало известно, какой российский фильм впервые снимали внутри Тадж-Махала

Российско-индийская картина "Жемчуг" стала первой в России, снятой внутри знаменитого беломраморного мавзолея Тадж-Махал в городе Агра в Индии. Об этом журналистам сообщил продюсер картины Сафу Алам.

"[На съемках] мы даже смогли попасть внутрь Тадж-Махала и снимали это там. Это первый раз в [истории], когда российский фильм был снят внутри Тадж-Махала", - сказал продюсер.

Он добавил, что российского кино в Индии пока немного, однако премьерный показ "Жемчуга" на фестивале российского кино в Нью-Дели собрал полный зал зрителей.

"Мы будем показывать "Жемчуг" по максимуму. В Дели недавно был [показан] этот фильм на фестивале российского кино, два дня подряд [в зрительном зале] полностью был аншлаг, народ смотрел даже стоя. Команды, которые участвовали в фильме, приезжали с семьями и много позитивного рассказывали про фильмы. Я думаю, нужно больше рекламировать, продвигать российские фильмы в Индии. Здесь обязательно будут люди, которые захотят посмотреть" - сказал Алам.

В свою очередь Екатерина Филиппова, которая также выступила продюсером картины, отметила, что "Жемчуг" стал первой официальной компродукцией между Россией и Индией.