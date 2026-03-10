Зрители назвали десять лучших аниме 2025 года

Портал AnimeCorner подвёл итоги зрительского голосования за лучшие аниме 2025 года.

В опросе приняли участие более 59 тыс. пользователей, а на вершине рейтинга оказались два новых тайтла: «Первородный грех Такопи» и «Лето, когда умер Хикару», набрав почти по 8% голосов.

Топ-10 лучших аниме 2025 года от AnimeCorner:

»Первородный грех Такопи» — 7,98% голосов; «Лето, когда умер Хикару» — 7,89%; «Монолог фармацевта» (2 сезон) — 7,12%; «Моя геройская академия» (финал) — 7,04%; «Быть героем X» — 6,23%; «Re:ZERO – Жизнь с нуля в альтернативном мире» (3-й сезон) — 5,38%; «Гачиакута» — 5,25% «Благоухающий цветок расцветает с достоинством» — 5,05%; «Дандадан» (2-й сезон) — 4,97%; «Семья шпиона» (3-й сезон) — 4,56%.

Больше 3% голосов набрали ещё четыре тайтла: «Ура мечте! Ave Mujica», продолжения «Любви с иголочки» и «Поднятия уровня в одиночку», а также «Девушки-пони: Серая Золушка».