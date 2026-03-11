Сценарист раскрыла, как бестселлер «К себе нежно» превратился в фильм

Мало кто понимает суть бережного отношения к себе, поэтому создатели фильма «К себе нежно» стремились не удивить зрителя, а обнять его через экран, заверив, что все будет хорошо, сказала НСН сценарист проекта Дарья Грацевич. Помимо экранизации одноименного бестселлера Ольги Примаченко среди ее известных работ — две части комедии «Холоп» и сериал «Черное облако».

Картина «К себе нежно» вышла в российский прокат 5 марта. За первый уикенд фильм заработал 72,4 миллиона рублей, что стало пятым результатом минувших выходных.

Грацевич отметила, что в работе над этим проектом она впервые столкнулась с нестандартной задачей, поскольку бестселлер Ольги Примаченко, на котором основан сценарий, – нон-фишкн без героя и сюжета. В экранизации «К себе нежно» главная героиня Надя (Карина Разумовская) — успешный отоларинголог-хирург, но к своим 40 годам она вдруг поняла, что совсем ничего не знает о себе.

— В чем, на ваш взгляд, феномен популярности книги «К себе нежно»? Действительно ли людям в современном ритме порой не хватает времени для себя?

— Я послушала книгу в аудиоформате до того, как мне предложили написать сценарий для кино. Просто надоело, что она везде была в рекомендациях. Я подумала: «Раз людям так нравится, что-то в этом есть». Стала слушать книгу, идя по улице, в какой-то пасмурный депрессивный зимний день в Москве. И вдруг поняла магию этого текста, который без устали убеждает тебя, что все хорошо. Как будто ты разговариваешь со своим другом, и он говорит: «Все хорошо». Ты говоришь: «Да, но вот это, это и еще это». Он тебе отвечает: «Все нормально, давай посмотрим по-другому». Эта бескомпромиссная доброта и внимание к самому себе меня поразили. Следующие две недели я постоянно цитировала книгу. К примеру, мне очень понравилась фраза: «Сильная женщина плачет не у окна, а у кривого зеркала». Я ходила, со всеми делилась. Вдруг мне позвонили и сказали по большому секрету, что приобрели права на экранизацию.

— Вам, по сути, нужно было придумать оригинальную историю для сценария. Сталкивались ли вы с такими творческими задачами прежде? С какими вызовами столкнулись в этом процессе?

— Не уверена, что вообще кому-то приходилось таким заниматься, — писать сценарий по нон-фикшну. По книге, у которой нет ни героя, ни истории, ни внятного сюжета. Вообще ничего! По сути, какие-то сцены, которые мне удалось взять из книги, это просто фантазии. Автор, например, говорит: «Представьте, что вы…» Я решила, что мы правда можем это представить, но это маленький процент. Фильму нужен герой, нужен путь, история. Как сказала продюсер фильма Ольга Филипук: «Мы купили набор феромонов, давайте превратим его в кино». Я подумала, что это что-то новенькое.

— Как быстро вы нашли образ главной героини?

— Образ героини пришел довольно быстро. В книжке чувствуется авторский голос. Понятно, что это женщина, понятно, какого она примерно возраста. Можно представить ее жизненные обстоятельства, что обычно женщина имеет к 40 годам. С главной героиней мне сразу стало понятно, что это такая современная Золушка, которую принуждает не злая мачеха, а она сама.

— Вы стремились создать универсальную историю, которая будет понятна всем, или удивить нестандартным подходом к теме человеческих отношений?