Что известно о премьере исторического сериала «Князь Андрей»

Премьерный показ сериала «Князь Андрей» стартует на телеканале «Россия» 16 марта 2026 года. Главные роли в масштабной исторической драме режиссера Давида Ткебучавы исполнили Александр Голубев, Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Александр Балуев, Сергей Безруков, Полина Чернышова, Артём Ткаченко, Борис Каморзин, Станислав Любшин и другие. Проект создан кинокомпанией «Москино» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Правительства Москвы.

© скриншот из сериала «Князь Андрей»

Действие происходит в Древней Руси XII века, в период жестокой междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей. Молодой княжич Андрей Боголюбский (Голубев) возвращается домой из Византии, где провел несколько лет. Андрей одержим мечтой – княжить в родной Суздальской земле, превращая ее в новый процветающий центр всей Руси. Но властный отец Андрея, князь Юрий Долгорукий (Балуев), видит в сыне лишь покорного исполнителя своей воли, и за свою мечту Андрею придется сражаться, так же, как и за красавицу Улиту (Шиловская), любовь всей его жизни, которую он найдет в родных краях. Остановить Андрея Боголюбского на пути служения отечеству, православной вере и великой любви не может никто. Однако, став самым могущественным правителем Руси, князь Андрей наживает столь же могущественных врагов, которые сплетают вокруг него паутину предательства, заговоров и интриг…

Съемки картины проходили в тех же местах, где жил и правил князь Андрей: в Суздале, Владимире, Боголюбово, Кидекше, - а также в Юрьеве-Польском и Тверской области.

15 марта подписчики медиаплатформы «Смотрим» и онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» получат эксклюзивный доступ к премьерным сериям исторической драмы «Князь Андрей».