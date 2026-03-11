Сарик Андреасян обещает аутентичную экранизацию «Войны и мира»

Фильм "Война и мир" режиссера Сарика Андреасяна - экранизация романа Льва Толстого "Война и мир" - должен выйти в российский прокат 18 февраля 2027 года. Вся информация о картине анонсируется в телеграм-канале режиссера. Сарик Андреасян анонсировал там экранизацию еще в июне 2024 года. Сценарий написал Алексей Гравицкий, который ранее работал с режиссером на другой картине по мотивам классического произведения русской литературы - "Онегин".

© Российская Газета

Режиссер в соцсетях умело подогревает интерес к предстоящему фильму. Например, один из последних на данный момент постов гласит:

"Массовка выстраивается и направляется на съемочную площадку фильма "Война и мир". Каждый кадр здесь - часть большой истории. Масштаб чувствуется даже за пределами камеры".

Действие фильма, как и в романе Толстого, разворачивается в России начала XIX века, во времена Отечественной войны 1812 года. Главные герои - представители русской аристократии: Пьер Безухов, Андрей Болконский и Наташа Ростова.

Цель авторов, по их словам, не переосмыслить, а воссоздать мир Толстого в его подлинном звучании, с уважением к тексту, эпохе и характерам. Авторы обещают акцент на аутентичности - без современных интерпретаций, с фокусом на философских размышлениях Толстого об истории и человеческой природе.

Актерский состав держится в секрете, но уже известны некоторые исполнители главных ролей: Станислав Бондаренко - Андрей Болконский; Матвей Лыков - Анатоль Курагин; Александр Метёлкин - Николай Ростов; Полина Гухман - Наташа Ростова.

Уже сама идея экранизации "Войны и мира" Андреасяна вызвала бурные обсуждения. Например, Людмила Савельева, исполнительница роли Наташи Ростовой в советской версии, скептически отнеслась к новому проекту:

"У нас был чудесный советский фильм, поэтому новый могли бы и не снимать".

При этом напомним, что другая экранизация классики этих же авторов, "Сказка о Царе Салтане" уже приближается по кассовым сборам в прокате к отметке 2 миллиарда рублей. Также напомним, что практически одновременно в 2024 году была заявлена другая экранизация "Войны и мира" - режиссера Сергея Урсуляка для телеканала "Россия". Пока новостей об этой экранизации нет.