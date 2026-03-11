Вышел эффектный тизер-трейлер фильма про Майкла Джексона

Создатели фильма «Майкл» про Майкла Джексона опубликовали его новый эффектный тизер-трейлер. В ролике показали героя и других персонажей истории.

Лента посвящена культовому музыканту Майклу Джексону. В байопике затронут многие этапы жизни исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.

Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор знаменитых картин «Великий уравнитель» и «Левша».

Биографическая лента про знаменитого поп-певца выйдет в мировой прокат уже 24 апреля.