Вышел детективный сериал «Скарпетта» с Николь Кидман в главной роли

Сегодня на Amazon Prime Video стал доступен криминальный сериал «Скарпетта» с Кидман в главной роли. Все восемь эпизодов уже доступны для просмотра.

Сериал основан на криминальной серии книг Патрисии Корнуэлл. Главным героем выступает судмедэксперт Кей Скарпетта, которая пытается разоблачить серийного убийцу.

Главные роли исполнили Николь Кидман («Большая маленькая ложь»), Джейми Ли Кёртис («Достать ножи»), Бобби Каннавале («Ирландец») и другие актёры. Шоураннером проекта выступила Лиз Сарнофф — одна из сценаристов сериалов «Остаться в живых» и «Дэдвуд».

Трейлер «Скарпетты»