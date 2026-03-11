«Клиника» и «Больница Питт» стали альтернативой местным сериалам о врачах

В начале сезона любители сериалов о людях в белых халатах получили сразу два подарка. Первый — ностальгический. Сериал «Клиника» вернулся спустя полтора десятилетия после закрытия. Второй — остроактуальный. Новый сезон «Больницы Питт» оказался ничуть не хуже премьерного, и, возможно, прямо сейчас это лучшее телешоу о врачах. Местные доктора Брагин и Кулыгин, наверное, вне этого чарта, хотя и вне конкуренции.

© Кадр из сериала "Больница Питт"

Главная интрига возвращения «Клиники» заключалась в том, насколько интересен этот сериал будет для тех, кто не смотрел его в нулевых. По статистике, он оказался очень даже интересен. Премьера новых серий собрала на ABC аудиторию больше одиннадцати миллионов человек и стала лучшим комедийным стартом за последний год. Также шоу лидирует в рейтингах вещателя среди аудитории от восемнадцати до сорока девяти лет. Разброс по возрасту слишком большой, чтобы понять, кому же это больше нравится, но уже сейчас ведутся разговоры о втором сезоне.

Можно предположить, что перед авторами новых серий стояли две глобальные задачи: поместить старых героев в другие времена и сделать это смешным. В целом и то и другое получилось. Доктору Коксу теперь нельзя унижать интернов, потому что можно погрязнуть в исках. У Джей Ди, Терка, Эллиот и Карлы типичный кризис среднего возраста, и все они по-разному с ним справляются. Джей Ди более-менее держится, Терк вместе с Карлой воспитывает троих детей, иногда шутит (одну из дочерей он называет Случайность), но явно превращается в душнилу, в то время как Карла тянет незавидную лямку нормального человека. Эллиот совсем загрустила, и это тоже выглядит вполне убедительным следствием взросления.

Есть серьезное сомнение, что без подготовительного просмотра старых сезонов новые серии смогут стать увлекательным зрелищем. Терка и Ко довольно трудно воспринимать с нуля. И не менее проблематично проникнуться духом старых серий в нынешних декорациях. Все-таки в «золотую» эру «Клиники» в ходу были абсолютно неприемлемые по нынешним временам шутки, в том числе о цвете кожи, а российские поклонники сериала смотрели его в совершенно другой атмосфере. Шоу показывали в эфире местного MTV, где придумали характерную для канала озвучку, и все это напоминало беззаботное молодежное развлечение с юмором и разной музыкой. Воспроизвести подобное сейчас просто невозможно, время ушло, однако возвращение тех самых персонажей не выглядит бездушным коммерческим трюком.

Сценаристам удалось сделать очень сентиментальными совместные сцены героев старой «Клиники», и смотреть на это спустя годы можно с большим умилением. Однако на остальных героев шоу красок как будто не хватило. Новые интерны на фоне старичков выглядят, словно схематичные карикатуры, поэтому есть серьезное подозрение, что молодежи на таком ностальгическом аттракционе будет скучновато. В этом отношении четырехлетней давности сериал «Будет больно» с куда большей щедростью напичкан современными проблемами, циничными шутками и попытками психоанализа, разбавленными британским юмором.

Однако с комедийной точки зрения новая «Клиника» совсем не безнадежна. Важно только понять, для кого. Если вы вспоминаете молодость и времена, когда и шутилось, и просто дышалось легче, то карамельный и шоколадный мишка (так называли друг друга белый Джей Ди и темнокожий Терк) могут неплохо подогреть вашу ностальгию. Но для контраста и ради более забористых ощущений рекомендуется посмотреть второй сезон проекта, который у нас называют «Больница Питт», или просто «Питт». Он удивительным образом не проигрывает первому.

По итогам прошлого года шоу получило тринадцать номинаций на «Эмми» и названо «Лучшим драматическим сериалом». Превратить каждую серию в час реального времени в неотложке — весьма амбициозная задача, но авторам удалось наполнить эпизоды и драмой федерального разлива, и медицинским триллером, а во втором сезоне повторить все с не меньшим размахом. На этот раз действие происходит четвертого июля, то есть в День независимости и большой американский праздник — то еще испытание для больницы.

Если в первом сезоне доктор по кличке Робби в исполнении Ноа Уайла был центровым персонажем, вокруг которого крутилось почти все, то в новых сериях много внимания уделяется и другим героям. Фрэнк Лэнгдон возвращается на работу после рехаба (у врача оказалась зависимость от препаратов, которые он воровал у пациентов), и между ним и Робби разворачивается нешуточное противостояние: один хочет, чтобы ему простили прошлое, другой не торопится с милостью. Среди новых персонажей есть козырь в лице доктора Баран Аль-Хашими — ее играет Сепидэ Моафи. Она очень современный врач, сетует за то, чтобы максимально использовать искусственный интеллект при работе с пациентами, и подобный прогресс, конечно же, совершенно не вписывается во врачебный кодекс такого лампового персонажа, как Робби.

Невероятная суета в больнице снова снята и смонтирована так, что ощущается эффект присутствия, и очень любопытно, в каком из наших медицинских сериалов возьмут на вооружение этот прием. Остальные же приемчики «Больницы Питт» к российским реалиям адаптируются довольно трудно. Местным врачам сценаристы редко приписывают посттравматическое расстройство или зависимости. Впрочем, кто знает, что случится в очередном «Склифосовском».