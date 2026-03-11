$78.7491.9

Стивен Спилберг стал самой богатой знаменитостью в мире — состояние $ 7 млрд

Чемпионат.com

Издание Forbes опубликовало актуальный список самых богатых знаменитостей мира по итогам 2025 года. В него вошли 22 известных человека: от спортсменов и музыкантов до кинорежиссёров.

Обладатель четырех «Оскаров» стал самой богатой знаменитостью в мире
© Чемпионат.com

Список в этот раз возглавил Стивен Спилберг, режиссёр культовых «Челюстей», «Списка Шиндлера» и четырёхкратный обладатель «Оскара». Состояние постановщика оценили в $ 7,2 млрд благодаря отчислениям от парков аттракционов студии Universal Pictures с «Мира Юрского периода», «Индианы Джонса» и других франшиз.

На второй строчке оказался Джордж Лукас ($ 5,2 млрд), создатель «Звёздных войн», который продал бренд компании Disney. Замкнул тройку бывший профессиональный баскетболист Майкл Джордан, его состояние оценивается в $ 4,3 млрд.

Самые богатые знаменитости в мире по версии Forbes

  1. Стивен Спилберг, режиссёр — $ 7,2 млрд
  2. Джордж Лукас, режиссёр — $ 5,2 млрд
  3. Майкл Джордан, баскетболист — $ 4,3 млрд
  4. Винс Макмэн, председатель совета директоров WWE — $ 3,6 млрд
  5. Опра Уинфри, звезда шоу-бизнеса — $ 3,2 млрд
  6. Jay-Z, рэпер — $ 2,8 млрд
  7. Тейлор Свифт, певица — $ 2 млрд
  8. Ким Кардашьян, звезда шоу-бизнеса — $ 1,9 млрд
  9. Питер Джексон, режиссёр — $ 1,9 млрд
  10. Мэджик Джонсон, баскетболист — $ 1,6 млрд.