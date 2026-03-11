Каким получился фильм «Бессмертный человек»

Киллиан Мёрфи возвращается к культовой роли и вступает в борьбу с нацистами.

20 марта до Netflix доберётся фильм по «Острым козырькам», а на днях он уже появился в мировом прокате. Задолго до премьеры создатель франшизы Стивен Найт назвал фильм завершением долгой истории и концом истории Томаса Шелби.

То есть концом того харизматичного парня, который 13 лет назад показался на улицах Бирмингема — в стильном плаще, с фирменной кепкой и взглядом, в котором глубокая боль соседствовала с завораживающей стойкостью. Киллиан Мёрфи словно был рождён для этой роли, а теперь оставил её. Каким же получилось прощание?

«Острые козырьки: Бессмертный человек»: главное о фильме

Название: «Острые козырьки: Бессмертный человек» (Peaky Blinders: The Immortal Man).

Режиссёр: Том Харпер.

Актёры: Киллиан Мерфи, Ребекка Фергюсон, Тим Рот и другие.

Дата выхода: 6 марта (кинотеатры), 20 марта (Netflix).

Жанр: криминал, драма.

Страна: Великобритания, Франция, США.

«Острые козырьки: Бессмертный человек»: где смотреть?

Премьера в мировых кинотеатрах состоялась 6 марта. На Netflix фильм выйдет 20 марта.

Видео доступно на YouTube-канале iVideos. Права на видео принадлежат компании Netflix.

Томас Шелби против нацистов

1940 год. Вторая мировая идёт полным ходом, а немцы ищут, как сломить Британию. Один из вариантов — наполнить страну фальшивыми деньгами и вызвать гиперинфляцию. Но как распространить купюры по стране? Как вариант, с помощью организованной преступности — в том числе с помощью «Острых козырьков», которыми заправляет Дюк, сын нашего любимца.

Тем временем сам Томас Шелби сидит где-то в глуши, пишет книгу и ежедневно страдает. О покойной дочке, утраченных близких и даже об Артуре, который умер за кадром. Вот только без героя нацисты неизбежно победят. Поэтому Томас вынужденно возвращается и вступает в последний бой.

В «Бессмертном человеке» не тот Томас Шелби, что в первых сезонах. И даже не сломленный бедолага из последнего, что пережил уйму потерь, получил страшный диагноз и теперь переосмысляет жизнь. Нынешний Томми всё такой же голубоглазый и статный, но на его лице исключительно боль и готовность умереть.

Интересно ли смотреть на такого героя? Очень! Потому что Мёрфи исполнил самую эмоциональную, зрелую и монументальную версию Томми. Стоит ему заглянуть в тот самый бар, как вы увидите: это грандиозный стоик, способный уничтожить взглядом, задавить словом, приговорить одним взмахом. Если останетесь у него на пути, вас сшибёт, словно поездом. И плевать, какая сила за вашей спиной.

Мёрфи в «Бессмертном человеке» бесконечно хорош. Нам вообще повезло жить в реальности, где именно этот человек сыграл мистера Шелби. Это редкий случай, когда большой актёр идеально попал в большую роль. Мёрфи поглощает каждый кадр, впечатляет внутренней силой и при этом остаётся глубоко травмированным человеком. Однако конкретно эта меланхолия не раздражает, а завораживает.

Важно, что «Бессмертный человек» держится не только на Мерфи. Барри Кеоган сыграл наследника главного героя и дал понять: за будущее франшизы можно не переживать. Это сложный персонаж с большим потенциалом. Дюк может быть дьявольски крутым или тотально потерянным. Безжалостно убивать или опустошённо смотреть в одну точку. Проворачивать махинации или хранить принципы. Сомнений в актёрских навыках Кеогана давно нет, но теперь и к персонажу пропали вопросы.

С другими героями похожая история. Ребекка Фергюсон в фильме бывает как жуткой, так и ангельской — и всегда сохраняет необъяснимый магнетизм. Из Тима Рота вышел, быть может, не лучший злодей во франшизе, но очень уж харизматичный. Он то плетёт хитрые интриги, то убивает важных персонажей, то во время дуэли сбивает пафос фразами в духе «я вообще-то не очень хорош в перестрелках».

Конечно, фильм абсолютно несамостоятельный и снят исключительно для фанатов. Зато в плане завершения долгой истории всё работает почти идеально. «Почти» — потому что «Бессмертному человеку» как будто бы не хватает хронометража, чтобы на 100% пропитаться драмой, персонажами и потерями.

Взять Артура, который выбыл из «Козырьков» по банальной причине: у актёра Пола Андерсона проблемы с законом. Из этой ситуации сценаристы выкрутились умело — с трагедией, кульминацией и неожиданным поворотом. Нюанс в том, что под столь важную арку можно было выделить пару больших эпизодов, а в фильме ей уделили не больше 15 минут. Схожая ситуация со смертью другого важного персонажа из семейства, с образом главного злодея и даже с Дюком Шелби. Всё вроде здорово, но слишком быстро. Кино всё равно великолепное, на твёрдые 8,5 балла, однако в сериальном формате могло быть ещё лучше.

Были разговоры, что изначально «Бессмертного человека» видели именно седьмым сезоном. Но сначала коронавирус сбил график, потом актёры разбежались по другим проектам и оказались не готовы на съёмки целого сезона. Да и сам Стивен Найт был рад завершить сагу именно фильмом. Пожалуй, в таких условиях команда сделала лучшее из того, что могла. Поэтому спасибо вам за грандиозное приключение, мистер Шелби!

«Острые козырьки: Бессмертный человек»: стоит ли смотреть?

Если любите «Острых козырьков», то даже не задавайте подобный вопрос. Фильм — стильное, талантливое и чертовски трогательное произведение, которое понравится фанатам. А если вы не ценитель, то наверняка потому, что пока не добрались до сериала. Тогда чем вы вообще занимались? Исправляйтесь!

Оценка фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» — 8,5 из 10

Понравилось

Великая роль Киллиана Мёрфи.

Зрелая и трогательная история.

Много ярких персонажей.

Стильный визуал.

Не понравилось