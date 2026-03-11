Вышел трейлер фильма «Изоляция» с Милошем Биковичем

Кинокомпания «Кино.Арт.Про» представила русский трейлер сербского фильма «Изоляция». Триллер с Милошем Биковичем выйдет в кинотеатрах России уже 26 марта.

Лента рассказывает историю молодого и полного энтузиазма биолога Йована, который получает работу в отдалённом уголке. Здесь нет ни интернета, ни связи, только маленькая хижина и камеры — для наблюдения за животными в лесу. Заметив однажды на записях странного незнакомца, биолог начинает задаваться вопросом, кто за кем здесь на самом деле наблюдает.

Главные роли в проекте сыграли Милош Бикович («Холоп»), Аница Добра («Ловушка») и Матеа Милославлевич. Режиссёром выступил Марко Бацкович («Русалка»).