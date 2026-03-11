Вышел первый тизер сериала «Дубровский. Русский Зорро»

Вышел первый тизер нового сериала "Дубровский. Русский Зорро". Это историческая приключенческая драма с элементами боевика и мелодрамы в вольном продолжении романа Александра Пушкина. Проект создается телеканалом ТВ-3 и онлайн-кинотеатром PREMIER при поддержке Института развития интернета.

"Этот господин напоминает мне одного человека. Мне кажется, он вернулся", - говорит Маша Троекурова в трейлере, догадываясь, что перед ней человек, которого она когда-то любила. Однако больше никто не узнает под густой бородой и черной маской Владимира Дубровского. В трейлере герой возвращается в заснеженное поместье и пытается выяснить, кто стоит за убийствами местных девушек. Атмосфера XIX века, захватывающие драки и элементы мистики - все это зрители уже могут увидеть в первом тизере детектива "Дубровский. Русский Зорро".

По сюжету сериала Владимир Дубровский после долгих скитаний по Калифорнии возвращается в Россию под маской мексиканского дворянина Дона Диего де ла Вега и тайного мстителя Зорро. Ему предстоит вернуть родовое имение, восстановить справедливость и попытаться вернуть любовь Маши Троекуровой, к которой он когда-то испытывал сильные чувства.

Главную роль исполняет Олег Гаас. Также снимались Марина Ворожищева, Сергей Городничий, Александр Семчев, Лукерья Ильяшенко, Евгений Шварц, Антон Богданов, Иван Иванович, Маргарита Аброськина, Алим Хоконов, Павел Сборщиков и Дарья Коныжева.

Идея принадлежит Константину Обухову и Денису Карышеву, режиссер сериала - Кирилл Кузин.

Исполнитель роли Дубровского Олег Гаас рассказывает: "Наш проект - это фантазия о том, что могло быть дальше, ведь у Пушкина герой в финале просто исчезает. Мы совместили историю Дубровского с образом Зорро, и это оказалось очень органично: оба - благородные разбойники, которые борются за справедливость. Мой герой возвращается, чтобы отомстить за смерть отца и попытаться вернуть свою любовь - Марию Троекурову".

Марина Ворожищева, исполнительница роли Маши Троекуровой: "Когда Дубровский уехал, Маша чувствовала себя потерянной и словно перестала ощущать себя живой. Но она оживает, когда появляется Дон Диего. Мне уже доводилось играть Машу Троекурову, поэтому этот персонаж мне очень близок. Надеюсь, зрители почувствуют романтическую и страстную историю любви между героями".