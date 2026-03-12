Disney работает над сериалом о фее из «Питера Пэна»

Стриминговый сервис Disney+ начал работу над новым игровым сериалом, посвященным фее Динь-Динь (или Тинкер Белл / Tink), героине сказочных повестей Джеймса Мэтью Барри о Питере Пэне.

Как сообщает издание Variety, исполнительными продюсерами и сценаристами проекта станут известные по шоу "Огни ночной пятницы" Лиз Хэлденс и Бриджет Карпентер. Детали сюжета неизвестны.

В кино персонаж впервые появился в классическом анимационном фильме "Питер Пэн" в 1953 году. За более чем 70 лет Динь-Динь стала одной из самых узнаваемых героинь Disney.

В 2015 году в разработке был полнометражный игровой фильм "Тинкер Белл", главную роль в нем должна была исполнить Риз Уизерспун, позже рассматривалась кандидатура Элизабет Бэнкс.

В фильме "Питер Пэн и Венди" (2023) в образе феи выступила Яра Шахиди.