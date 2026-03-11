За что зрители хвалят и ругают второй сезон сериала «Ван Пис»

10 марта состоялась премьера второго сезона сериала «Ван Пис» — экранизации культовой манги от стримингового сервиса Netflix. Многие зрители уже посмотрели продолжение и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 96% свежести.

Зрители хвалят второй сезон за качество съёмки: в кадре видно, что проект получился крупнобюджетным. В отзывах также восторгаются тем, как авторы перенсли действие манги на экран, не утратив важные сюжетные моменты. Ругают продолжение за слабую игру актёров и сумбурность происходящего.

Что пишут зрители про второй сезон сериала «Ван Пис»:

Как большой поклонник оригинальной истории, я искренне благодарен за все усилия, вложенные в создание этого шедевра. Честно говоря, я не ожидал такого невероятного качества. Мне так понравилось, что я не мог оторваться от просмотра.

Я слежу за мангой уже 18 лет, и экранизация невероятно хорошо адаптирует огромный первоисточник. Сериал получился цельным и качественным, при этом он полностью удовлетворяет запросы поклонников манги.

Боялась, что они не дотянут до уровня первого сезона, но они превзошли все ожидания. Обожаю Нами! А Чоппер просто супер милый. Единственная претензия — я хочу ещё. Просто проглотила весь сезон и с нетерпением жду следующего.

Ужасная игра актёров, которые справляются со своими ролями. Сюжет изменён, не обязательно в худшую сторону, но всё же изменен.

Второй сезон очень разочаровывает. Я ожидал гораздо большего, учитывая их бюджет. Это было очень не впечатляюще.

«Ван Пис» повествует о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Второй сезон посвящён путешествию героев по опасному течению Гранд Лайн — персонажей ждут в том числе заснеженные вершины, новые знакомства, испытания и прочее.