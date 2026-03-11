Панкратов-Черный раскрыл секрет успеха сериала «По законам военного времени»

Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный сообщил, что съёмки продолжения популярного сериала «По законам военного времени» стартуют этой весной.

Новый проект получит название «По законам послевоенного времени», со сценарием актёр уже ознакомился и оценил его. Об этом он рассказал в интервью «Вечерней Москве».

Исполнитель роли водителя Григория Федоренко, размышляя о причинах успеха кинопроекта, рассказал о потоке писем от зрителей, включая ветеранов Великой Отечественной войны, которые не хотят расставаться с героями.

«Мы, вся съёмочная команда, очень старались донести правду той войны до зрителей… В фильме большое внимание уделено созданию атмосферы того времени, о котором он рассказывает, деталям, костюмам, вторым планам, массовке, и всё это тоже делает его жизненным», — отметил Панкратов-Чёрный, добавив, что сериал, несмотря на тяжёлую военную тему, получился человечным и эмоциональным.

