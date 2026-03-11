Кинокритик: «неподходящая» Ростова делает фильм Андреасяна привлекательнее

Сибирский кинокритик Анна Козак высказала свое мнение о критике актерского состава фильма «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна, опубликованном ресурсом nsk.aif.ru. Одной из основных претензий общественности является выбор актрисы Полины Гухман на роль Наташи Ростовой, которую зрители сочли недостаточно привлекательной по сравнению с описанием героини романа Льва Толстого.

© Bfm.ru Новосибирск

Козак пояснила, что подобные дискуссии совершенно обычны при создании адаптаций классических произведений, особенно таких значимых и известных каждому школьнику, как роман «Война и мир». У каждого зрителя складывается собственный образ героев, сформированный годами изучения книги, и любое отклонение от ожиданий неизбежно вызывает негативную реакцию.

«Режиссера атакуют сразу все – поклонники исходного текста, фанаты каноничных экранизаций, учительницы литературы. Споры вокруг фильма могут только разжечь к нему интерес – уверена, будут и те, кто придёт на сеанс из любопытства, и те, кто хочет позлорадствовать, удостовериться в своей правоте. Тем не менее, они посмотрят!», – говорит киновед nsk.aif.ru.

Но, несмотря на полемику, фильм вполне способен стать успешным проектом, утверждает критик. Даже отрицательные отзывы способны привлечь зрителей. Кинокритик подчеркивает, что различия между героями экранных версий и книжными прототипами позволяют зрителю глубже погрузиться в суть сюжета, сосредотачиваясь не на внешности, а на философско-нравственных аспектах повествования.

Анна Козак убеждена, что режиссерская версия должна предлагать свежий взгляд на произведение, а не слепо копировать канонические интерпретации прошлого. Режиссер обязан находить вечные истины, скрытые за декорациями эпохи, а талантливые кинематографисты раскрывают новые, ранее незамеченные слои великой русской литературы.