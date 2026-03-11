Раскрыты детали комедийной пьесы Квентина Тарантино

Кинокомпании Sonia Friedman Productions и Sony Pictures Entertainment раскрыли детали предстоящей пьесы культового режиссёра Квентина Тарантино. Премьера театральной постановки запланирована на начало 2027 года в британском театре «Вест-Энд».

Пьеса получила название The Popinjay Cavalier («Кавалер Щёголь»). Сюжет проекта пока неизвестен. Авторы описывают историю как «комедию обмана, вдохновлённую грандиозными приключенческими эпопеями театра и кино».

Ранее Тарантино сообщал, если пьеса станет успешной, она получит киноадаптацию от него. Сейчас режиссёр займётся формированием актёрского состава. В СМИ отмечали, что в постановке сыграют не только звёзды кино, но и начинающие артисты.