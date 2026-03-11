Вышел тизер сериала «Ястреб» с Уиллом Ферреллом

Стриминговый сервис Netflix представил тизер сериала «Ястреб». Премьера комедийной ленты состоится летом.

Сюжет проекта расскажет о гольфисте Лонни «Ястребе» Хокинсе. Он был популярной звездой спорта, но спустя 20 лет пытается смириться с тем, что его карьера заканчивается.

Главную роль исполнил знаменитый комедийный актёр Уилл Феррелл («Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар»). Он также выступит одним из продюсеров проекта. Вместе с ним в сериале сыграли Молли Шеннон («Ночь в Роксбери»), Джимми Татро («Американский вандал»), Люк Уилсон («Бриллиантовый полицейский») и другие актёры.