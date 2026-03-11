Вышел трейлер хоррора «Хокум»

Кинокомпания Neon представила трейлер фильма «Хокум». Хоррор официально выйдет в российском прокате 7 мая.

Видео доступно на YouTube-канале NEON. Права на видео принадлежат Neon.

Лента расскажет о писателе, у которого умерли отец и мать. Он отправляется в дальнюю часть Ирландии, чтобы развеять прах родителей. В один момент герой выясняет, что в отеле, где останавливалась его семья, живёт злая ведьма.

Главную роль исполнил звезда сериала «Разделение» Адам Скотт. Вместе с ним в проекте сыграли Дэвид Уилмот («Дыши ради нас»), Остин Амелио («Ходячие мертвецы»), Флоренс Ордеш («Отправление») и другие актёры. Режиссёром выступил Дэмиэн Маккарти («Астрал. Медиум»).