Почему сериал «История любви» стал самым скандальным зрелищем года

В сети продолжает выходить новый сериал самого плодовитого шоураннера Голливуда Райана Мерфи «История любви». Более того, он уже стал самым популярным по рейтингам проектом стриминга Hulu. Мерфи, уже воспевший тайные американские кошмары (в «Американской истории ужасов») и великие американские скандалы (во «Вражде»), на сей раз обращается к потрясшим всю страну романам: героями первого сезона стала одна из самых печально известных пар 1990-х — не сходившие со страниц таблоидов сын президента Джон Ф. Кеннеди-младший и светская львица Кэролин Бессетт. О том, почему «Историю любви» окружают бесконечные скандалы, рассказывает материал «Ленты.ру».

Оригинальное название: Love Story

Год производства: 2026

Страна: США

Жанр: мелодрама, биографический

Платформа: Hulu

Режиссеры: Джесси Перец, Кристл Роберсон, Джиллиан Робеспьер

Сценаристы: Коннор Хайнс, Джули Уэйнер Продюсеры: Райан Мерфи, Брэд Симпсон, Нина Джейкобсон

Количество серий: 9

Джон Ф. Кеннеди-младший (Пол Энтони Келли) — золотой ребенок Америки, с детства воспитывавшийся отцом-президентом на глазах у всей нации, а теперь разъезжающий по нью-йоркским вечеринкам на велосипеде. Кэролин Бессетт (Сара Пиджон) — выросшая в деревне работница модного дома Calvin Klein, которая поражает его владельца (Алессандро Нивола) хваткой и чувством стиля, за что тот выводит девушку в высший свет. На одном из раутов Джон и Кэролин знакомятся, и пресловутая искра между ними вспыхивает с первого же взгляда — даже тот факт, что оба уже находятся в отношениях, не сможет удержать пару от страстного романа.

Впереди события, которые затем еще долго будет обсуждать весь свет — ссора в парке, свадьба на острове и трагический полет на самолете в июле 1999-го

Путь между этими вехами, впрочем, будет весьма элегантным и плавным: «История любви» предлагает гламурную, лишенную острых углов интерпретацию отношений, которыми Америка была одержима добрые пять лет. Запечатленная папарацци пылкая ссора в нью-йоркском парке, например, приобретает благородный флер спора о совместном будущем, а приписываемая главной героине максима «встречайтесь с мужчинами, дрессируйте их — и бросайте» теперь вложена в уста подруги Бессетт. Смягчение красок легко объясняется тем, что многие участники вышеупомянутых событий до сих пор находятся в здравом уме и твердой памяти, и в случае чего готовы будут устроить в прессе (а то и в суде!) знатную шумиху.

И тем не менее сериалу все равно не удалось избежать скандала. Вероятно, громче всех о своем недовольстве заявила актриса Дэрил Ханна, встречавшаяся с Кеннеди-младшим, когда тот познакомился с Бессетт. Не помогло даже письменное признание в любви, которое Ханне отправила сыгравшая ее в сериале актриса Дри Хэмингуэй. И неудивительно — Дэрил предстает чуть ли не главной злодейкой всей «Истории любви».

Экранная Дэрил изо всех сил пытается затащить Кеннеди под венец, устраивая тем временем кокаиновые вечеринки и сравнивая гибель его матери Джеки (Наоми Уоттс) со смертью собаки

Увидев это, сама Ханна опубликовала в The New York Times гневное письмо, где заявила, что сценаристы специально очернили ее образ, чтобы на таком фоне Бессетт выглядела более привлекательной. А в ответ на предваряющее каждую серию предупреждение о «сгущении красок реальной истории в угоду драматургии» она указала на то, что героиня вообще-то носит ее имя. Ханна выразила беспокойство, что доверчивые зрители могут поверить сериалу, и ложь в угоду развлечения превратится в коллективную память.

«Действия и поведение, которые мне приписывают, не соответствуют действительности. Я никогда в жизни не употребляла кокаин и не проводила кокаиновые вечеринки. Я никого не принуждала к браку. Я никогда не оскверняла ничьи семейные реликвии и не приходила без спроса на частные траурные церемонии. Никогда не скармливала прессе никаких историй. Я никогда не сравнивала смерть Жаклин Онассис с собачьей», — написала актриса, добавив, что «чувствует себя отвратительно, отбиваясь от нападок сериала».

Союзником Ханны выступила, как ни странно, желтая пресса

В The Daily Mail вскоре плейбоя.

Пускай таблоиды и рисуют Бессетт человеком падшим — делают они это уже давно, да и не только с ней — в чем-то Кэллахан все же права. Наблюдать за идеальной невестой для клана Кеннеди — занятие пустое, и главной героине можно было бы позволить иметь хоть немного недостатков, приписываемых ей людской молвой. Они едва ли опорочили бы ее память сильнее, чем это делает желтая пресса — в конце концов, даже стратегическое охмурение красавца-плейбоя заслуживает ярлыка меркантильности с большой натяжкой. А что касается кокаиновой зависимости, проще было бы перечислить знаменитостей, которых в 1990-х она обошла стороной.

Вместо этого возлюбленные предстают идеальными версиями себя

«История любви» пытается представить роман Бессетт и Кеннеди-младшего американской (недаром этот эпитет, как и в других проектах Мерфи, поначалу вновь присутствовал в названии) версией отношений Дианы и Чарльза. Пробивная умница-аутсайдер и страдающий из-за тяжелой наследственности современный принц выглядят парой образцовой, но бездушной. Первый сезон нового сериала Мерфи — вовсе не история о любви, а ее мифологизация. Добавить к этому еще и саундтрек из хитов 1990-х, предназначенный для создания ностальгического антуража, и перед нами оказывается полноценная калька с клишированных мелодрам из наивной эпохи «Красотки».

Конечно, хочется верить, что проблемы дебютного сезона вызваны именно осторожностью в работе с трагически ушедшими героями светской хроники, и что следующий сезон обратится к самому волнительному и воспетому поэтами чувству с большими реализмом и откровенностью. Ведь будет по меньшей мере обидно, если сериал, взявший столь многообещающее название, в конечном итоге продемонстрирует своей аудитории полное банкротство этой самой любви.