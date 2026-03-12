Появился эпичный постер четвертого сезона мультсериала «Неуязвимый»

Amazon опубликовала новый эпичный постер четвёртого сезона мультсериала «Неуязвимый» с главным героем и его отцом. Продолжение супергеройского шоу стартует на стриминговом сервисе Prime Video 18 марта.

Новый постер четвёртого сезона «Неуязвимого»

© Amazon Prime Video

Четвёртый сезон расскажет, как главные герои столкнутся с Траггу — правителем планеты Вильтрум. Ранее авторы сообщили, что проект продлили на пятый сезон. Создатели анимационного сериала уже записали реплики для будущего продолжения.

«Неуязвимый» представляет собой экранизацию одноимённых комиксов Роберта Киркмана — автора «Ходячих мертвецов». Сюжет рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, и выясняет, что его отец совсем не тот, кем хочет казаться.