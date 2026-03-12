Начались съемки байопика «Цирк» про легендарных цирковых артистов

В Москве стартовали съёмки байопика с элементами фэнтези «Цирк», рассказывающего о легендарных цирковых артистах СССР и об их одержимости профессией.

Первые кадры «Цирка»

В центре сюжета – эквилибрист Лев Осинский. Для него цирк становится не просто ареной, а судьбой и призванием. Пройдя через тяжёлые испытания и потеряв руку на фронте во время Великой Отечественной войны, он не отказывается от мечты и продолжает выступать.

Режиссёром картины выступает Олеся Кустова, а продюсерами – Марика Михарева, Андрей Гор, Олег Евдокименко, Эдгард Запашный и Маша Бордовских. Над сценарием работали Алексей Тагушев и Марианна Сокольская.

В картине снимаются Рузиль Минекаев, Никита Кологривый, Павел Прилучный, Владимир Мишуков, Ангелина Стречина, Василиса Коростышевская, Григорий Верник и другие.