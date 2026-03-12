Завершились съемки приквела «Пацанов»

12 марта завершились съёмки сериала «Восхождение Vought» — приквела знаменитых «Пацанов». Об этом рассказал исполнитель роли Солдатика в проекте Дженсен Эклс.

Таким образом, съёмки нового сериала во вселенной «Пацанов» продлились около полугода — они стартовали ещё в августе. У шоу пока нет даты релиза, Amazon планирует релиз где-то в 2027 году.

Сюжет «Восхождения Vought» развернётся в Нью-Йорке 1950-х годов и расскажет о зарождении компании Vought, которая занимает лидирующие позиции в списке самых влиятельных корпораций по сюжету «Пацанов». Главными героями выступит отряд супергероев в составе Солдатика, Бомбсайта, Рядовой Ангел и Торпедо.