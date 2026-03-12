В кинотеатрах России вышел боевик «Охота за тенью» с Джеки Чаном

12 марта в России состоялась премьера китайского боевика «Охота за тенью». Фильм с Джеки Чаном уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

После серии дерзких ограблений полиция Макао вынуждена обратиться к легендарному мастеру слежки Хуан Дэчжуну. Опытный эксперт формирует элитный отряд новобранцев для охоты за бандой загадочного гения по прозвищу «Тень», но розыскная операция превращается в смертельную игру силы и разума.

Лента вышла в азиатских кинотеатрах в августе 2025 года и получила в основном положительные отзывы от зрителей. Вместе с Джеки Чаном в фильме также сыграли Тони Люн Ка-Фай («Любовник»), Чжан Цзыфэн («Землетрясение»), а режиссёром выступил Ларри Ян («Кунг-фу жеребец»).