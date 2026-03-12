Вышел трейлер фильма «Богатыри» про витязей в далеком будущем

Кинокомпания «Наше кино» представила дебютный трейлер фильма «Богатыри». Премьера фантастического боевика состоится уже 21 мая в кинотеатрах России.

«Богатыри» расскажут о приключениях двух отважных витязей, которым предстоит отправиться в далёкое будущее, чтобы спасти мир от могущественного колдуна. Поможет им в этом обычный восьмилетний школьник, который увлекается историями о богатырях.

Главные роли в проекте сыграли Роман Курцын («Бременские музыканты») и Роман Постовалов («Артек. Сквозь столетия»). Режиссёром выступил Павел Воронин («Я хочу! Я буду!»).