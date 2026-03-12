Фильм «Проект «Конец света» выйдет в кинотеатрах России

19 марта состоится ранняя мировая премьера фильма «Проект «Конец света» — экранизации романа Энди Вейера с Райаном Гослингом. Картину можно будет посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии с рынка страны.

Тем временем российские кинотеатры уже назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Фантастический фильм выйдет в России 26 марта — спустя неделю после запуска в странах ближнего зарубежья. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся в субботу, 28 марта.

«Проект «Конец света» расскажет историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что отправился в путешествие для спасения Земли. Однажды персонаж встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи. Режиссёрами выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер, создатели дилогии «Человек-паук: Через вселенные».