Создатели сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» работают над вторым сезоном

Режиссер Андрес Мускетти, один из создателей сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри" (It: Welcome to Derry), рассказал, что производство второго сезона шоу идет полным ходом.

© Российская Газета

В ходе пресс-конференции, посвященной 53-й церемонии вручения премии "Сатурн", где картина была признана лучшим телесериалом в жанре хоррор, он подтвердил, что без финала история точно не останется.

"Мы очень гордимся тем, что после первого сезона ожидания высоки. Думаю, мы сможем добиться большего", - сказал Мускетти.

Действие шоу разворачивается в 1962 году в вымышленном городе Дерри, штат Мэн. Переехавшая в город семья сталкивается с жестокостью и предрассудками - расизмом и травлей в школе. Вскоре в Дерри один за другим начинают пропадать дети.

Официального сообщения о продлении от студии пока не было.

Ранее к работе над сценарием второго сезона был привлечен создатель культового немецкого сериала "Тьма" (Dark) Баран бо Одар.