В России снова покажут культовый триллер Пак Чхан Ука «Олдбой»

"Олдбой" (Oldboy, 2003) - вторая часть культовой "трилогии о мести" Пак Чхан Ука - получит повторный прокат в РФ. Об этом сообщили в кинокомпании "Пионер".

Южнокорейская детективная триллер-драма, основанная на японской манге "Старина", рассказывает историю О Дэ-су (Чхве Мин Сик), который на 15 лет попадает в плен к неизвестным. Освободившись, он начинает искать тех, кто разрушил его жизнь.

Мировая премьера фильма состоялась на фестивале в Каннах, где он был удостоен Гран-при. Председатель жюри Квентин Тарантино дал ленте крайне высокую оценку и признался, что плакал во время просмотра.

"Мне кажется, это абсолютный шедевр - подобные появляются раз в десять лет, не чаще. Он превращает корейскую кинематографию в самое интересное культурное явление в мире", - сказал он.

На этот раз картина выйдет в формате 4K-реставрации. Она будет доступна как в оригинале с субтитрами, так и в дубляже. Показы стартуют 16 апреля.

Ранее стало известно, что новый фильм Пак Чхан Ука "Метод исключения" стал одной из самых популярных комедий в российском прокате.