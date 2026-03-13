«Магическая битва» после Сибуи: почему новый сезон так сильно разочаровывает

Королевская битва магов начинается медленно — диалогов неожиданно больше, чем сражений.

Второй сезон «Магической битвы» — возможно, самый эпичный в истории аниме как жанра. Инцидент в Сибуе занимал 18 эпизодов и был концентрированным величием. Злодеи проворачивали хитрые многоходовки, на охоту выходил один злобный гад за другим, герои оказывались в ужасных условиях или вообще погибали, а неожиданные повороты меняли ситуацию. То произойдёт трюк с запечатыванием, то злодей окажется не тем, кем казался.

После такого сезона продолжения ждали с завышенными ожиданиями — и пока они не оправдались. История уже раскачивается, однако на данный момент магической болтовни больше, чем битв.

«Магическая битва: Казнь»: главное об аниме

Название: «Магическая битва» (Jujutsu Kaisen).

Режиссёр: Сёта Госёдзоно.

Актёры озвучки: Юити Накамура, Дзюнъя Эноки, Юма Утида и другие.

Дата выхода в России: 8 января 2026 года (третий сезон).

Жанр: аниме, фэнтези, боевик.

Страна: Япония.

Третий сезон «Магической битвы»: где смотреть?

Третий сезон стартовал 8 января, на Crunchyroll выходит по одному эпизоду в неделю. 26 марта сезон уйдёт на перерыв и вернётся осенью. Официального перевода нет, но в Сети много неофициальных озвучек.

Видео размещено на YouTube-канале Crunchyroll. Права на видео принадлежат компании Mappa.

Королевская битва не вашей мечты

Третий сезон посвящён арке «Смертельная миграция». По сути, королевской битве, где людей со способностями заперли в особой зоне и принудили к драке. Согласитесь, в мире «Магической битвы» затея звучит волшебно. Так и представляешь нескончаемые баталии, зрелищные взрывы и легионы могущественных врагов.

Проблема в том, что к середине сезона королевская битва только началась. И вообще до центра событий герои добрались лишь под конец седьмого эпизода. А чем они занимались до этого? Временами дрались, но чаще болтали.

Взгляните на третий эпизод, который целиком состоит из обсуждения правил. Ага, за убийство игрока дают пять очков. Понятно, если очки долго не меняются, то тебя убьют. Ясно, сотню очков можно обменять на внедрение нового правила. И так – все 24 минуты. Становятся ли очевидными все хитрости королевской битвы? Нет, потому что в какой-то момент голова уже не воспринимает уйму правил. Неудивительно, что Mappa пришлось выпустить отдельный видеогайд с пояснениями.

Такой эпизод один, но в других тоже хватает посредственных флешбэков, меланхолии и необязательной болтовни о судьбе Сатору Годжо. Вот только «Магическую битву» мы полюбили именно за битвы, а не за разговоры.

Конечно, драки в третьем сезоне встречаются и временами впечатляют. Во вступлении, которое дублирует недавнюю полнометражку «Казнь», есть драматичная и неожиданная битва с Ютой. Половина четвёртого эпизода — необузданное мясо с отсылками к стилю «Убить Билла». Да и с восьмого эпизода история раскачивается и дарит роскошную баталию с Хигурумой, где посреди мордобоя герой ещё и в суде себя защищает.

Тем временем другие бои — откровенно проходные. Трудно воспринимать всерьёз дружескую потасовку Итадори с Пандой или избиение пропеллероголовых. Но даже с такими сценами поединков наберётся примерно на час, тогда как весь хронометраж девяти эпизодов занимает 220 минут. А теперь вспомните второй сезон, где в таком же количестве серий было два часа стильных разборок.

Я не читал мангу, однако не сомневаюсь, что история вот-вот наберёт бешеную скорость и зрители придут в восторг. Но пока третий сезон — скучнейший из всех. Сюжетно важных событий, помимо самого старта «Смертельной миграции», не случилось. Примечательных сражений мало. Разговоры чаще усыпляли, чем веселили. Всё это не приговор для сезона, однако после грандиозных событий в Сибуе мечталось о начале бодрее.

Третий сезон «Магической битвы»: стоит ли смотреть?

В первой половине сезона есть хорошие моменты, однако филлеров и посредственных диалогов — кратно больше. Поэтому смотреть «Магическую битву» ещё никогда не было так скучно. Впрочем, страдания скоро окупятся, ведь захватывающая арка о битве магов уже полноценно началась.

Впечатления от третьего сезона «Магической битвы» — 6,5 из 10

Понравилось

Слабые кадры есть, но в основном аниме отлично выглядит.

Несколько замечательных сражений.

Не понравилось