Увидят ли в России церемонию вручения наград премии «Оскар-2026»

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе состоится 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026. Американская Киноакадемия огласит победителей в различных номинациях за выдающиеся заслуги перед кинематографом в 2025 году.

Старт церемонии намечен на 16 марта 2:00 мск. Мероприятие продлится примерно четыре часа. Все трансляции «Оскара» в этом году вновь будут зарубежными и платными, в России можно будет взглянуть на предварительное шоу и красную дорожку на YouTube-канале ABC News.

Трансляция на ABC News стартует в 21:00 мск и продлится до завершения красной дорожки на «Оскаре»-2026 — примерно до 1:30 мск. Мы будем отслеживать главные события церемонии в нашей LIVE-трансляции.

По традиции на Лучший фильм будущей церемонии претендуют сразу 10 картин. Больше всего наград могут получить «Грешники» Райана Куглера — лента получила рекордные 16 номинаций.