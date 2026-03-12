$79.0791.94

«Оскар»-2026: дата проведения, во сколько начнётся и можно ли смотреть из России

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе состоится 96-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026. Американская Киноакадемия огласит победителей в различных номинациях за выдающиеся заслуги перед кинематографом в 2025 году.

Увидят ли в России церемонию вручения наград премии «Оскар-2026»
Старт церемонии намечен на 16 марта 2:00 мск. Мероприятие продлится примерно четыре часа. Все трансляции «Оскара» в этом году вновь будут зарубежными и платными, в России можно будет взглянуть на предварительное шоу и красную дорожку на YouTube-канале ABC News.

Трансляция на ABC News стартует в 21:00 мск и продлится до завершения красной дорожки на «Оскаре»-2026 — примерно до 1:30 мск. Мы будем отслеживать главные события церемонии в нашей LIVE-трансляции.

По традиции на Лучший фильм будущей церемонии претендуют сразу 10 картин. Больше всего наград могут получить «Грешники» Райана Куглера — лента получила рекордные 16 номинаций.

  • «Бугония»
  • «Формула-1»
  • «Франкенштейн»
  • «Гамнет: История, вдохновившая «Гамлета»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Секретный агент»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»
  • «Сны поездов».