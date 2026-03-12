Вышел трейлер фильма ужасов Thrash про акулу-убийцу

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма Thrash («Трэш»). Картина выйдет в онлайн-кинотеатре 10 апреля.

© Чемпионат.com

Триллер расскажет о гигантском потопе, который случился в небольшом прибрежном городке. Пока жители пытаются спастись, по улицам начинает плавать акула, убивающая людей. Теперь героям предстоит победить монстра, чтобы выбраться из кошмара.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Главные роли исполнили Фиби Дайневор («Бриджертоны»), Джимон Хонсу («Кровавый алмаз»), Уитни Пик («Леденящие душу приключения Сабрины») и другие актёры. Режиссёром фильма ужасов выступил Томми Виркола («Охотники на ведьм»). Одним из продюсеров проекта стал Адам Маккей — постановщик популярных картин «Не смотрите наверх» и «Игра на понижение».