«Трата времени». Член жюри «Оскара» не посмотрел и половины фильмов-номинантов

Члены жюри американской кинопремии «Оскар» не справляются с новыми правилами голосования за фильмы. Об этом сообщил кинокритик Пит Хэммонд в своей колонке для издания Deadline.

Хэммонд опубликовал письмо пожелавшего остаться анонимным режиссера — номинанта на премию «Оскар» за лучший фильм в прошлом..

«Я не видел и половины номинированных фильмов, да мне это и не нужно, потому что мое время слишком ценно для траты его на просмотр фильмов, за которые, как я знаю, я бы никогда не проголосовал (не говоря уже о том, чтобы досматривать их)», — написал режиссер.

Аноним добавил, что ни один из фильмов, который он сам номинировал, не прошел в финал.

«Да, я бы хотел проголосовать за «Кейпоп-охотниц на демонов», но не ценой просмотра четырех других фильмов, которые, я знаю, будут не такими хорошими», — говорит кинематографист.

Режиссер также выразил мнение, что фильмы «Анора» и «Все, везде и сразу», получившие «Оскары», меньше заслуживают их, чем кинохиты прошлых лет — «Лоуренс Аравийский» и «Крестный отец».

Согласно новым правилам, члены «оскаровского» жюри должны просматривать все фильмы номинаций, за которые голосуют. За выполнением этого условия следит специальное приложение.