Сказки или «Прыгуны»: BadComedian ответил, кто победит российском прокате

Новый мультфильм студии Pixar сможет очаровать российского зрителя, если проекту предоставят достаточно «экранов» в стране, сказал НСН Евгений Баженов.

Проекты студии Pixar отличает особый дух и визуальное исполнение, российский зритель всегда охотно смотрит эти мультфильмы, а новинка «Прыгуны» гарантированно заинтересует семейную аудиторию, заявил в беседе с НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

Мировая премьера проекта состоялась 6 марта. По сюжету любительница животных Мейбл переносится в тело робота-бобра, чтобы помешать местному мэру реализовать планы по застройке. За первый уикенд сборы превысили 88 миллионов долларов. «Прыгунов» (англ. Hoppers) называют одним из лучших фильмов Pixar за 10 лет. В кинотеатрах России мультфильм уже доступен в рамках предсеансового обслуживания. Баженов допустил, что «Прыгуны» вернут веру зрителей в студию Pixar.

«Трон Pixar сложно пошатнуть. В плане технологии мультфильмы такого формата мало кто делает. Безусловно, студия чуть сдала. Однако альтернатив по духу, качеству, визуальному исполнению все равно не будет. Есть альтернатива другого формата, но если хочется чего-то, как у Pixar, то это будет только у них. Думаю, новый мультфильм вернул веру в студию, но это не обещает, что и все следующие проекты будут успешными», — сказал он.

Собеседник НСН подчеркнул, что даже студиям такой величины всегда сложно развивать новую оригинальную историю.

«Когда пытаются "выехать" на старых проектах, высасывая их полностью, то появляются неудачи. Вроде надо в новое вкладывать деньги, но это опасно... Непонятно, как будут воспринимать, нет базы зрителей под этот формат... Старых героев все любят, все хотят на них сходить. Но эта эксплуатация не может продолжаться вечно. Крупные студии часто попадают в ситуацию, когда вкладывать в новое опасно, а старое уже не приносит качественного контента», — уточнил Баженов.

По его словам, российский семейный зритель будет готов посмотреть новый зарубежный мультфильм, если кинотеатры предложат подобный контент.

«Вопрос в количестве "экранов". Если оно будет достойным, то мультфильм, безусловно, сможет очаровать российского зрителя. Чаще всего в кино идут с семьей в выходные. Если кинотеатр будет предлагать этот мультфильм, то зрители заинтересуются. Думаю, постера будет достаточно, чтобы проект собрал деньги. Мультики у нас всегда хорошо зарабатывали, это детский контент. Тем более, конкуренции нет. Сказки (фильмы "Сказка о царе Салтане", "Царевна-лягушка 2" — прим. НСН), которые уже идут в прокате, явно не конкурент мультфильму от Pixar», — добавил он.

В прошлом сразу несколько проектов Pixar не оправдали ожиданий. Мультфильм «Элио» в 2025 году показал худший старт в прокате в истории студии. Аналогичный результат в момент выхода продемонстрировал проект «Элементарно» 2023 года, напоминает «Радиоточка НСН».