Опубликованы яркие постеры фильма «Майкл» про Майкла Джексона

Кинокомпания Universal Pictures представила яркие постеры биографического фильма «Майкл». На них показан сам Майкл Джексон в знаменитых образах.

Картина посвящена культовому музыканту Майклу Джексону. В байопике затронут многие этапы жизни исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.

© Постер

© Постер

© Постер

© Постер

Премьера «Майкла» в мировом прокате состоится 24 апреля. Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. В ленте также снялись Колман Доминго («Бегущий человек»), Ниа Лонг («Банкир»), Майлз Теллер («Одержимость») и другие актёры. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор знаменитых картин «Великий уравнитель» и «Левша».