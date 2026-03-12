Зендея и Паттинсон в главных ролях: что известно о фильме «Вот это драма!»

16 апреля в российский прокат выйдет фильм «Вот это драма!» с Зендеей и Робертом Паттинсоном в главных ролях. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».

© Кадр из фильма

Сюжет

Чарли и Эмма влюблены друг в друга и скоро должны пожениться. Место свадьбы выбрано, приглашения разосланы, а до долгожданной церемонии бракосочетания остались считаные дни. Но одно, казалось бы, невинное откровение переворачивает все — Чарли узнает о своей возлюбленной то, чего предпочел бы не знать. Теперь на пути к «долго и счастливо» им предстоит пройти через неожиданную драму.

В ролях

Зендея — Эмма Харвуд, сотрудница книжного магазина, невеста Чарли;

Роберт Паттинсон — Чарли Томпсон, директор музея, жених Эммы;

Зои Уинтерс — фотограф, снимающая фотосессию для молодоженов;

Мамуду Ати — шафер на свадьбе;

Алана Хаим — роль неизвестна;

Хейли Гейтс — роль неизвестна

и другие актеры.

Кто снимал

Режиссер и сценарист — Кристоффер Боргли;

продюсеры — Ари Астер, Тайлер Кампелонне, Ларс Кнудсен, Крис Стинсон и другие;

оператор — Арсений Хачатурян;

художник-постановщик — Зося МакКензи.

Производство и съемки

Для норвежского режиссера Кристоффера Боргли фильм «Вот это драма!» стал четвертой полнометражной работой и второй лентой, созданной в сотрудничестве со студией A24. А одним из продюсеров картины стал Ари Астер — режиссер фильмов «Реинкарнация», «Солнцестояние» и «Все страхи Бо».

Основные съемки начались в октябре 2024 года в Бостоне. В СМИ сообщали, что Зендею заметили на одной из центральных локаций города, где расположены общественная библиотека и парк «Бостон Паблик Гарден» со статуей Джорджу Вашингтону. Также часть съемок проходила в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

