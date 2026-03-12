Милла Йовович идет на все ради спасения дочери в трейлере «Мстителя»

Локализованный трейлер и дату выхода в российский прокат фильма «Мститель» (Protector) обнародовала 12 марта 2026 года кинокомпания «Арна Медиа». Главную роль в экшн-триллере режиссера Адриана Грюнберга («Весёлые каникулы», «Рэмбо: Последняя кровь») исполнила Милла Йовович, а также снялись Мэттью Модайн, Д.Б.Суини, Дон Харви, Изабель Майерс и другие.

© Кадр из фильма

"Спецагент Никки (Йовович), для которой даже селфи-палка — смертельное оружие, приходит в себя на заброшенном заводе, - сообщается в синопсисе. - Ее дочь Хлоя (Майерс) похищена, под ребром торчит нож, а на пути стоят лучшие головорезы огромного криминального синдиката. Никки начинает свой путь мести и не остановится, пока не спасет девочку, На это у нее есть всего 72 часа".

Исполнительница главной роли Милла Йовович назвала «Мстителя» одним из самых сложных и эмоционально насыщенных проектов в своей карьере:

"Как мать трех дочерей, одна из которых ровесница моей экранной дочери — ее сыграла замечательная Изабель Майерс, — я восприняла эту историю очень лично. Для меня было важно, чтобы она находила отклик в любой стране и затрагивала чувства каждого родителя. К теме торговли людьми мы подошли с максимальной честностью и эмпатией. Съемки оказались по-настоящему изнурительными: шесть рабочих дней в неделю, в основном ночные смены, на протяжении 22 дней. Из-за колоссального физического и эмоционального напряжения я даже потеряла несколько килограммов. Это был один из самых трудных и одновременно самых значимых фильмов в моей жизни".

Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Пусане в сентябре 2025 года, в российский прокат «Мститель» выйдет 23 апреля.