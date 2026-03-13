«Оскар-2026». Кто получит самую престижную кинопремию мира?

В ночь на 16 марта в лос-анджелесском Dolby Theatre в 98-й раз вручат «Оскар». В роли ведущего уже второй год подряд выступит комик Конан О’Брайен. Впервые за несколько лет церемония сулит не только раздачу долгожданных наград, но и кое-какую интригу. 2025-й сложился для американского кино удачно, и предъявил пару бесспорных фаворитов — «Битву за битвой» Пола Томаса Андерсона и «Грешников» Райана Куглера с рекордными шестнадцатью номинациями. «Лента.ру» попыталась заглянуть в ближайшее будущее и предсказать имена триумфаторов самой знаменитой кинопремии мира.

© Кадр из фильма «Битва за битвой»

Лучший иностранный фильм

Кто заслужил: «Секретный агент», режиссер Клебер Мендонса Филью

Кадр: фильм «Секретный агент»

Награждение картины из Южной Америки — показательно безопасный способ высказать несогласие с политикой действующего президента США, так что у «Секретного агента» неплохие шансы. Тем более это действительно если не лучший (потому что это слово нуждается во многих уточнениях), но уж точно самый формально совершенный и изобретательный фильм в номинации. Это и шпионский псевдотриллер, и семейная сага, и исполненная горькой иронии элегия о жизни на излете тирании. Именно в этих запутанных обстоятельствах обнаруживают себя герои картины во главе экс-профессором Марсело в исполнении Вагнера Моуры.

Кто получит: «Сентиментальная ценность», режиссер Йоаким Триер

Фильм Йоакима Триера в прошлом году пришелся по вкусу вообще всем, но будто бы, в соответствии с названием, принципиально не претендует на сердечную монополию. Уже в Канне «Сентиментальная ценность» получила не «Золотую пальмовую ветвь», а Гран-при — несмотря на название, второй по важности приз.

Кадр: фильм «Сентиментальная ценность»

Впрочем, очевидно, что это картина, как нарочно сделанная для немолодых членов Американской киноакадемии. Даже на уровне завязки: старенький кинорежиссер (Стеллан Скарсгард), который неловко падает на головы своих взрослых дочерей, чтобы снять в семейном гнезде прощальный шедевр. Здесь и кино о кино в феллиниевском духе (есть и прямые аллюзии), и семейная драма про блудного отца — беспроигрышное сочетание. Не говоря уже о том, что Триер прозорливо взял на одну из самых ярких ролей Эль Фаннинг, которая стала его агентом по связям с Америкой.

Ну и в конце концов, это просто красиво — в зале наверняка кто-нибудь расплачется, съемочная группа «Оскара» такое любит

Остальные номинанты — «Голос Хинд Раджаб», «Сират» и «Простая случайность» — так или иначе разыгрывают актуальную восточную повестку, так что шансы у фильмов равные. Разве что у «Простой случайности» они чуть повыше, поскольку режиссер Джафар Панахи обещал после окончания наградного сезона вернуться в родной Иран отбывать тюремное заключение сроком в год. Правда, в текущих политических обстоятельствах Панахи наверняка уже пересмотрел свои планы.

Лучший актер в роли второго плана

Кто заслужил: Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)

Многие прочат победу в этой номинации Шону Пенну («Битва за битвой»), но его карикатурный вояка Стивен Локджо все-таки слишком противный персонаж, чтобы вручать за него третью для артиста статуэтку. У Бенисио дель Торо в том же фильме, напротив, чуть ли не самая симпатичная, но при этом совершенно необязательная роль. Наконец, Джейкобу Элорди («Франкенштейн») наверняка лестно само включение в число номинантов, но свой первый «Оскар» он бы наверняка хотел получить за работу, в которой его лицо будет видно без брони многочисленных слоев грима.

Кадр: фильм «Сентиментальная ценность»

А вот у Скарсгарда, которому летом исполнится 75, в «Сентиментальной ценности» настоящий бенефис. Он и отец, и творец, и идеальный герой видеоарта. В интервью по случаю выхода фильма актер смиренно рассказывает, что после перенесенного в 2022 году инсульта, он живет в кредит и испытывает проблемы с памятью. В фильме Триера никаких проблем не видно, и даже напротив — тяготы будто бы добавили великому актеру дополнительное измерение, сделали шведского титана неотразимо хрупким.

Кто получит: Делрой Линдо («Грешники»)

Кадр: фильм «Грешники»

Линдо — тоже ветеран киноискусства. Ему 72, он безусловно выдающийся характерный актер, а роль вечно пьяного блюзмена-духовидца в «Грешниках» — исключительно выигрышная. Другое дело, что сами «Грешники» это ансамблевое кино и работа Линдо не тянет на полноценное соло, которое бы работало отдельно от коллег в кадре и общего контекста. Однако «Грешники» — это прекрасный повод для академиков поступить прогрессивно, наградив давным-давно заслужившего награду афроамериканского актера.

Лучшая актриса в роли второго плана

Кто заслужил: Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»)

Кадр: фильм «Грешники»

В женских номинациях в этом году все более или менее однозначно. Если «Орудия» встанут академикам поперек горла, то «Оскар», скорее всего, уйдет Эль Фаннинг. У Тейяны Тейлор («Битва за битвой») важная, но сравнительно небольшая роль, второй план, переходящий в третий. Остаются две актрисы из «Сентиментальной ценности — Инга Ибсдоттер Лиллеос и Эль Фаннинг. И конечно, у Фаннинг самая культурная (в лучшем смысле слова) работа — так легко и точно сыграть по европейским правилам сумела бы не всякая американская актриса. Особенно учитывая, что у героини Эль — актрисы, ввязавшейся в прощальный проект европейского режиссера-классика — как раз ничего в этом отношении не выходит.

Кто получит: Эми Мэдиган («Орудия»)

С появлением в кадре Мэдиган изощренно придуманный триллер о поисках пропавших детей превращается в самый страшный фильм, который в прошлом году выдал американский киномейнстрим. Будем честны: именно кровавая клоунада Мэдиган (а не пьяный ступор Джулии Гарнер и очередной американский папаша, на автомате сыгранный Джошем Бролином) крепко застревает в памяти после просмотра этой картины. Расфуфыренная ведьма-пенсионерка заставляет возвращаться к фильму вновь и вновь, поскольку несет в себе иррациональную, ни во что не конвертируемую жуть, которая и отличает стоящий хоррор.

Кадр: фильм «Орудия»

Удивительно, что такую насквозь отрицательную героиню в принципе номинировали на «Оскар». И тем приятнее будет, если Мэдиган поднимется в этот вечер на сцену за совершенно заслуженной наградой. Для актрисы это вторая номинация — первая была в той же категории в 1986-м, за фильм «Дважды в жизни». Тетушку Глэдис, кстати, вроде бы тоже ожидает второе пришествие — в уже анонсированном приквеле «Орудий», который будет целиком посвящен героине Мэдиган.

Лучший актер

Кто заслужил: Итан Хоук («Голубая луна»)

Победы Хоука и Вагнера Моуры («Секретный агент») выглядят одинаково невероятно, но чем черт не шутит. В конце концов, «Голубая луна» это самый старомодно респектабельный фильм не только в этой номинации, но и на «Оскаре»-2026 в целом.

Кадр: фильм «Голубая луна»

«Голубая луна» — второй за год фильм Ричарда Линклейтера, оказавшийся в тени его же «Новой волны». Эта картина скромнее, в ней меньше акварельных сантиментов, за которые Линклейтера принято любить. Более того — это практически классицистский телеспектакль, укладывающийся в один вечер в нью-йоркском баре в последний день марта 1943 года. Где-то идет война, а в Америке — премьера мюзикла «Оклахома!», музыку к которому написал композитор Ричард Роджерс. Однако в центре «Голубой луны» кружит его бывший соавтор Лоренц Харт, которого не без оснований сегодня считают одним из величайших поэтов-песенников в истории.

Для Хоука это еще один храбрый шаг в сторону от героического амплуа, которое прославило его на рубеже тысячелетий

Его Харт — лысеющий эксцентрик, похожий на облезлого хорька, фальшивый экстраверт, пылкий любовник, присудивший себе роль второго плана, как когда-то Сирано де Бержерак в комедии Ростана. По меркам современного Голливуда это чудо актерской игры. Кроме того, Хоук номинируется в пятый раз — может, наконец, и повезти.

Кто получит: Майкл Б. Джордан («Грешники»)

После того как Тимоти Шаламе неосторожно обидел артистов оперы и балета, он резко выбыл из числа фаворитов. Кажется, в ближайшие годы он будет рваться к «Оскару», как когда-то его нынешний конкурент Ди Каприо. Лео тоже вряд ли стал бы возражать против второй статуэтки, но с известной легкостью готов уступить коллеге Джордану, который в «Грешниках» сыграл сразу две роли. Братья-гангстеры Смок и Стэк — главное олицетворение мятежного афроамериканского духа в этом сезоне. Сам Джордан — фантастический актер, каждая работа которого заслуживает какого-нибудь приза.

Кадр: фильм «Грешники»

На сей раз он, среди прочего, великолепно сыграл невозмутимость, когда во время церемонии вручения премии BAFTA услышал из зала зловещее слово на букву N. Расистское ругательство выкрикнул Джон Дэвидсон — активист борьбы с синдромом Туретта, кавалер Ордена Британской империи и прототип героя фильма «Я ругаюсь», выдвинутого на соискание премии Британской киноакадемии. Взволнованный такой честью Джон не смог сдержаться еще несколько раз и в итоге добровольно покинул церемонию. Инцидент спровоцировал скандал — например, жюри премии покинул чернокожий режиссер Джонте Ричардсон. Джордан же проявил понимание и тем самым повысил свои шансы на «Оскар» — повторимся, более чем заслуженный и в художественном отношении.

Лучшая актриса

Кто заслужил: Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»)

2025-й был хорошим годом для американского кино — лучшим, пожалуй, в этом десятилетии. Тем ценнее, что именно женская актерская номинация получилась самой сильной. Приза здесь заслуживает каждая актриса — и Рената Реинсве («Сентиментальная ценность»), и пожертвовавшая ради «Бугонии» волосами Эмма Стоун, и Кейт Хадсон из замечательного образца народного кино «Мелодия их мечты». Тем не менее работа Роуз Бирн — настоящий профессиональный подвиг. Режиссер Мэри Бронштейн сделала главной героиней не просто саму Роуз, а ее лицо, заставив Бирн провести без малого два часа практически на одних крупных планах. Здесь (как, кстати, и в «Хамнете») речь идет о тяготах материнства и именно благодаря Бирн эта картина получилась не только достоверно щемящей, но и совершенно уморительной.

Кто получит: Джесси Бакли («Хамнет»)

Кадр: фильм «Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета»»

Прогнозы в этой номинации на редкость однозначны. «Хамнет» Хлои Чжао — трагедия о том, как потерянный ребенок стал вдохновением для шекспировского «Гамлета». Однако в центре не столько великий драматург (Пол Мескал), сколько его жена Агнес, которую в учебниках литературы зовут более привычным именем Энн Хэтэуэй. Агнес — сироту, ведьмину дочь и убитую горем мать — самоотверженно сыграла Джесси Бакли. Лицо актрисы идеально подходит для страданий ритуального толка (в том же духе ее использовал Алекс Гарленд в «Роде мужском»), так что эта работа вышла предсказуемо яркой. Сочетание с народным жанром «неизвестные страницы школьной программы» делает Бакли практически безальтернативным кандидатом.

Лучший режиссер

Кто заслужил: Джош Сэфди («Марти Великолепный»)

Если выбирать из номинантов на приз за лучший фильм, то статуэтку заслужил Клебер Мендонса Филью, чей «Секретный агент» — настоящий мастер-класс режиссуры, которая обходится без лишних спецэффектов и при этом позволяет сложному фильму не набирать лишний вес. Однако академики решили, что бразильской картине достаточно четырех номинаций и в категории «Лучший режиссер» ее проигнорировали, так что из представленных к награде наш выбор — Джош Сэфди.

Джош Сэфди // Лента.ру

Райан Куглер («Грешники») выглядит более вероятным кандидатом из соображений политкорректности — статуэтка выразит покаяние белой Америки перед черной, а также почтит сразу несколько аспектов афроамериканской культуры (кино, музыку, историю). Хлоя Чжао («Хамнет») работает, во-первых, с английскими культурными кодами, а во-вторых, ее картина все-таки слишком манипулятивна и дискомфортна для именной награды. Наконец, «Сентиментальная ценность» в режиссерском отношении сделана все-таки рыхловато.

В свою очередь «Марти великолепный» — это, во-первых, первый фильм Джоша Сэфди за пределами братского дуэта — тем паче что «Крушитель», поставленный Бенни Сэфди, получился куда менее удачным

Во-вторых, «Марти» — фирменная американская история успеха с актуальными в этом сезоне следами от заслуженной порки. В то же время картина сделана все-таки слишком нагло, чтобы выдать ей приз за режиссуру. Самому Сэфди очевидно достаточно того, что сняться в картине согласился великий Абель Феррара, у которого, кстати, нет ни одного «Оскара».

Кто получит: Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)

Пол Томас Андерсон // Лента.ру

«Битва за битвой» традиционно для фильмов Андерсона раздражает безупречностью выделки. Андерсон учился у лучших, в его фильмах от Скорсезе не меньше, чем от Роберта Олтмена, а его лучший друг — Квентин Тарантино. При этом у живого классика ни одной статуэтки, и самый дорогой фильм в его карьере — отличный повод исправить положение. «Битву» можно смотреть как фильм об отцовстве, как комментарий к положению дел в современной Америке, как сборник анекдотов или как выставку достижений голливудского хозяйства — ни один вариант не уступает другому качеством. На сей раз Андерсон, что важно, не забыл и о зрительских аттракционах, главным из которых стала умопомрачительная финальная погоня. Среди прочего, эта сцена — еще и апдейт классического эпизода из спилберговской «Дуэли». Такое почтение у академиков пользуется особой любовью.

Лучший фильм

Кто заслужил: «Секретный агент»

Фильм Клебера Мендонсы Филью лишь по косвенной завязан на актуальную социополитическую повестку и в то же время это подлинно политическое кино. «Секретный агент» лишний раз доказывает, что высказывания такого рода всегда опираются на реальность, но совсем не обязательно должны быть тесно связаны с действительностью.

Кадр: фильм «Секретный агент»

Иными словами, из всех представленных картин «Секретный агент», рискнем предположить, будет стариться медленнее и величавее прочих. Наверняка она будет прекрасно смотреться и через пару десятилетий. В этом смысле у Мендонсы удался безусловно лучший фильм из представленных, да и просто — самый человечный. Для картин из оскаровского списка это качество совсем не последнее.

Кто получит: «Битва за битвой»

Пол Томас Андерсон сумел собрать уникальный по меткости набор остросовременных хэштегов. Это кино о том, что вновь продолжается бой, о революции и разочаровании в ней, о родителях и их дрейфующих ролях, о токсичной мужественности, неизбежно обретающей фашизоидные черты.

Кадр: фильм «Битва за битвой»

И в то же время это утешительная картина про то, что папа всегда придет на помощь дочке, даже если он давно прокурил мозги и отрастил пузо. Все эти вполне человечные и даже, можно сказать, повесточные темы упакованы в формат большого американского романа, основанного, что немаловажно, на тексте великого американского писателя Томаса Пинчона.