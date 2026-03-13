У фильма «Я иду искать 2» появилась новая фичуретка

«Королевы крика»: появилась новая фичуретка «Я иду искать 2»
SearchlightPictures опубликовала новую фичуретку фильма «Я иду искать 2», которое получило название «Королевы крика», отсылая, судя по всему, на главных героинь.
Фичуретка «Я искать искать 2»
Видео доступно на YouTube-канале SearchlightPictures. Права на видео принадлежат SearchlightPictures.
Первая часть рассказывала о молодой невесте, которая становится частью богатого эксцентричного рода своего мужа. Однако первая брачная ночь превращается в кромешный ужас и смертельную игру с новообретёнными родственниками, в которой девушке нужно будет очень постараться, чтобы дожить до рассвета. Во второй части ей предстоит победить в новой игре.
Главную роль вновь исполнила Самара Уивинг («Вавилон»). В фильме также снялись Элайджа Вуд («Властелин колец»), Кэтрин Ньютон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Сара Мишель Геллар («Баффи — истребительница вампиров»).
Продолжение знаменитого триллера выйдет 20 марта 2026 года.