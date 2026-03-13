HBO раскрыла показатели сериала «Рустер» от автора «Клиники»

Компания HBO раскрыла показатели сериала «Рустер». Новоу шоу со Стивом Кареллом от создателя «Клиники» Билла Лоуренса собрало 2,4 млн зрителей за три дня только в США.

Это один из лучших показателей комедийных шоу HBO за десять лет. Данные о просмотрах в других странах появятся позже, однако «Рустер» уже стал одной из важнейших премьер в истории компании, которая традиционно известна по своим драмам, историческим проектам, фэнтези и фантастике.

Сюжет «Рустера» посвящён отношениям писателя и его дочери, профессора в колледже. Однажды мужчину уговаривают принять участие в жизни кампуса, и он начинает вести себя в духе персонажа своего же бестселлера — как брутальный и мужественный Рустер.