Чем интересен фильм «Частная жизнь» с Джоди Фостер

19 марта компания-дистрибьютор «Про:взгляд» выпускает в прокат фильм Ребекки Злотовски «Частная жизнь», мировая премьера которого прошла на последнем Каннском кинофестивале. О чем новый фильм с Джоди Фостер в главной роли — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

По жанру это, впрочем, не чистый детектив, а, скорее, необычная драмкомедия, находящаяся на стыке детективного жанра, психологической драмы и юмористического абсурда. Вспомним знаменитую ленту «Молчание ягнят», где блистала Фостер в амплуа детектива-психоаналитика. И вот спустя годы ее персонаж, парижский психоаналитик Лилиан Штайнер, вновь погружается в разгадку очередной психологической головоломки. Возникает закономерный вопрос: зачем это нужно двухкратной лауреатке премии «Оскар», одной из самых востребованных актрис Голливуда? Но Джоди Фостер приняла участие в создании этой «негромкой» драмы, которая стала для нее поводом впервые на экране поговорить по-французски: ведь ее связь с Францией уходит корнями в прошлое. Будучи ребенком, она провела там около года, когда ее мать переехала с ней в Париж для съемок картины «Я, голубая девочка». Тем не менее до этого момента она никогда не исполняла главную роль полностью на французском языке.

К тому же актрису привлекла сама история. Сценарий «действительно подходил ей» и отвечал традициям французского кинематографа. При этом он обладал «нарративным драйвом», который, по ее мнению, привлекателен для американской аудитории: сюжет отличался динамичным развитием и неожиданными поворотами. А еще сценарий затрагивал темы психоанализа, гипноза, прошлых жизней и внутренних противоречий, что вызвало особый интерес у актрисы. Фостер искала проект, поднимающий вопросы внутренней жизни и ментальных процессов, и нашла его именно у Ребекки Злотовски. По ее словам, это значимая работа как для режиссера, так и для нее самой. Игра на французском языке, по мнению Фостер, трансформировала ее исполнение, придав героине мягкость, робость и ранимость. Актриса также отметила, что ее голос на французском звучит более высоко.

Парижский психоаналитик Лилиан, которую играет Фостер, находится в состоянии психологического кризиса. Устоявшаяся, хотя и несколько иллюзорная, ее реальность (работа, быт, сын, внук) рушится с известием о самоубийстве ее пациентки Паулы (Виржини Эфира). Дочь Паулы намекает на ее вину. Не желая мириться с версией суицида, Лилиан начинает собственное расследование, которое оборачивается погружением в собственную личность и раскрывает многочисленные тайны покойной, связанные с ее семьей. Там тоже хватает «скелетов в шкафу»: Матье Амальрик играет неверного мужа погибшей, а дочь ее ведет себя подозрительно. К расследованию присоединяется и бывший муж Лилиан Габриэль (Даниель Отой). Их дуэт освежает интригу, создавая удивительное сочетание комедии и романтики. Пара путешествует по парижским пригородам, собирая улики и вновь открывая друг друга.

Задача перед Фостер стояла непростая: воплотить образ женщины, разрывающейся между профессиональной уверенностью и личной незащищенностью. Ее Лилиан — сочетание иронии, упрямства и трогательной растерянности. Химия между Фостер и Отоем ощущается подчеркнуто, их диалоги наполнены нежностью, ностальгией и легким флиртом, что, как отмечает издание Indie Wire, делает игру Джоди Фостер «безупречной».

Однако партнеры актрисы также заслуживают похвалы. Виржини Эфира создает интригующий образ погибшей пациентки, чье влияние ощущается даже после ее ухода. Венсан Лакост в роли сына Лилиан добавляет в сюжет элемент семейной драмы, а Фредерик Вайсман в роли терапевта главной героини привносит нотку интеллектуальной иронии. Так перед нами возникает жанровый микс: не чистый детектив, а некий коктейль. Режиссер сознательно отходит от классического детективного повествования, предпочитая абсурдистский, импровизационный стиль, напоминающий позднего Вуди Аллена и Хичкока, но с сохранением уникального французского колорита. Расследование здесь выступает лишь предлогом для исследования кризиса среднего возраста, сложностей семейных отношений, профессионального выгорания, самообмана и иллюзий.

При этом фильм по-парижски красив. Визуально он окутан нежными пастельными оттенками, подчеркивающими атмосферу Парижа. Сцены с видами пригородов и милых кафе вызывают у зрителя легкую ностальгию. А остроумные диалоги и ненавязчивый юмор делают повествование доступным для широкой аудитории. При этом глубокая тема самопознания способна привлечь и интеллектуальную публику, ведь история Лилиан служит метафорой поиска собственной идентичности в кризисные времена.

В целом картина умело сочетает в себе напряжение в стиле Хичкока, игривое смешение жанров и детективный азарт с проникновенным психологизмом и легкой самоиронией. Режиссер виртуозно балансирует между интригой, меланхоличным настроением и комедийной наблюдательностью, создавая уникальную интонацию — вдумчивую, легкую и одновременно игривую.

Однако не все аспекты картины безупречны. Некоторые сцены могут показаться излишне затянутыми, особенно в середине фильма. Отдельные эпизоды, такие как сцена с гипнотизером, могут выглядеть чрезмерно эксцентричными и необоснованными. Наконец, открытый финал, лишенный однозначных ответов, может не понравиться тем, кто предпочитает ясность.

Таким образом, «Частная жизнь» придется по вкусу не всем. Картина требует от зрителя готовности принять хаотичность, абсурдность и некоторую недосказанность бытия. Но если вы готовы погрузиться в этот своеобразный мир, вас ждет награда: тонкая актерская игра Джоди Фостер, парижская атмосфера и напоминание о важности остановки вместо вечной спешки.

Кроме того, в прокат вышла черная комедия «Наследник». Фильм Джона Паттона Форда расскажет историю Беккета, который планирует получить состояние своей семьи, однако у него на пути стоят семь избалованных наследников. Подробнее о фильме — в материале «Вечерней Москвы».