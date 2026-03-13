Портрет отечественного кино: о чем лента «Конец фильма»

Пять лет назад Владимир Котт рассказал о муках кинорежиссера, вынужденного заниматься бог знает чем, когда душа рвется ввысь, в картине с символическим названием «Конец фильма». Теперь он вновь снял кино о кино, премьера которого прошла в духе квартирника в бывшей котельной.

© Московский Комсомолец

В тот день у Владимира Котта и его брата-режиссера Александра Котта был день рождения, осознанно или случайно совпавший с днем рождения Виктора Гюго. Как пошутил исполнитель главной роли Евгений Цыганов, это единственное, что объединяет фильм «Человек, который смеется» с автором одноименного романа.

Цыганов – отличный актер, но ему все время достается за якобы одинаковое, непроницаемое выражение лица. Он считается человеком, который никогда не смеется и сохраняет равнодушную мину при любых обстоятельствах. Наперекор всему Владимир Котт написал в расчете на него роль пресыщенного артиста, уставшего от самого себя и вала однообразных ролей во второсортных боевиках.

Главный герой по имени Дмитрий (фамилии у него словно и нет) становится жертвой несчастного случая на съемочной площадке, получив заряд дроби и повреждение нервных окончаний от залетного человека, бандита, оказавшегося в эпицентре кинопроизводства. С тех пор неулыбчивый артист постоянно смеется, даже на похоронах братка из 90-х.

А ведь все было неплохо, и не так уж он страдал от однообразия повседневности. Да вот свалился на его голову разбухший от денег сибиряк с криминальным прошлым Сергей Иванович, роль которого с привычной уверенностью сыграл Сергей Гармаш.

Этот суровый мужчина готов вложить большие деньги в фильм «Кровавая месть», рассказывающий про его личные лихие 90-е. Сергей Иванович хочет заново пережить былые дни в порядке терапии и как акт возмездия. Пусть хотя бы на экране его обидчик за все ответит.

В роли киллера новоиспеченный кинематографист видит исключительно Дмитрия, а у того наклевывается пусть плохонький, зато голливудский контракт. Сергей Иванович дает отступные американским продюсерам, так что они с радостью откажутся от работы с Дмитрием. Не велика потеря.

Забавно, что молодое поколение воспринимает все эти перипетии как анекдот из 90-х, а ведь так примерно и было, когда в кино хлынули толстосумы и бандиты. Понятно, что Владимир Котт отшлифовал историю до абсурда. Правда, у него, как у доброго по натуре человека, были и другие задачи. Он не разочаровался в человечестве и еще верит в то, что тот, кто смеется, не способен причинить боль. Цыганов его предложение оценил: не каждый день ему предлагают комедийные роли.

Возникла история не на пустом месте, а на реальных событиях из жизни голландца Хууга Боссе, который после операции стал источником необъяснимых приступов смеха.

Чувствуется, что Евгений Цыганов тоже подустал, как и его герой, поэтому и рвется в режиссуру, стал креативным продюсером фильма Котта. Несколько лет назад в нашем интервью он рассказал, как продюсеры обещают поддержать его режиссерские начинания, но ставят условия: снимешься там-то и там-то, а потом мы подставим плечо. Пока Евгений довольствуется короткометражками, а дебют в полнометражном кино откладывается.

Его герой напоминает Дмитрия Дюжева и даже Никиту Михалкова в балабановских «Жмурках», а красная рубашка и некоторые ракурсы отсылают к «Калине красной» Шукшина. Владимир Котт апеллирует к «Слову пацана» и «Бандитскому Петербургу», знаменитой сцене из «Брата-2», где Бодров-младший просит водочки принести. «Человек, который смеется» - своего рода антология бандитского кино.

Впервые с Евгением Цыгановым снялся его сын Андрей Цыганов в роли юного отпрыска, которому знаменитый папаша не уделяет внимания. Ситуация такова, что приходится заслуженному кинокиллеру страны взять парня на попечение, пока его мать решает важные проблемы. Крошка сын от отца дистанцируется, работает как рядовой член съемочной группы, но сближение неизбежно. Владимир Котт как отец четверых детей что-то про это понимает и подкладывает зрителю успокоительную пилюлю.

Пять лет назад, устав от киноконвейера, он снял независимый фильм о наболевшем. В «Конце фильма» его альтер эго стал актер Валентин Самохин, выразивший все муки совестливого режиссера. Он снимает очередной сериал и вспоминает, как его короткометражку отметили на фестивале в Сан-Себастьяне. Есть еще порох в пороховницах, и хочется снять что-то стоящее. Котт иронично раскрывает технологию успеха в Каннах, Венеции, Берлине, на «Оскаре», которую важно учитывать, если хочешь чего-то достичь.

Он и сам начинал карьеру в авторском кино, представлял его на мировых фестивалях и похоже тоскует по тем счастливым временам. Сейчас приходится работать в основном для массового зрителя, и тут есть что вспомнить. Например, «Непослушника», которого тестировали 400 священников, а прекрасный актер Борис Каморзин мог сыграть одного из них, но не прошел их экспертизу.

Главного героя в «Конце фильма» сопровождает тень Марчелло Мастроянни. «Я не призрак, я твой здравый смысл», - говорит он мятущемуся режиссеру. Пародию на Мастроянни сыграл Егор Бероев, за минувшую пятилетку и сам ставший режиссером. Фильм полон ассоциаций, связанных с недавно канувшим в Лету Домом кино и еще раньше почившим киноцентром «Соловей» на Красной Пресне. Еще один привет Никите Михалкову.